Ídolo do Corinthians critica impasse em torno de Depay: «Isto é pura loucura!»

O Corinthians quer prolongar o vínculo com Memphis Depay, mas, para já, não chega a um acordo com o avançado. O impasse nas negociações provoca irritação num ícone do clube brasileiro.

Memphis ainda tem a receber 7,2 milhões de euros do Corinthians, que, devido a problemas financeiros, não consegue transferir o valor total de uma só vez. No entanto, o clube brasileiro trabalha nos bastidores para encontrar uma solução.

A proposta de transferir todos os meses uma parte desse montante, como parte de um contrato de dois anos, foi rejeitada pelo entourage de Memphis. Ainda não se sabe se o Corinthians está a trabalhar numa nova proposta.

O ex-jogador Neto, com mais de 200 jogos pelo Corinthians, não percebe nada do que está a acontecer. ''Sabem quanto Memphis vai ganhar? 50 milhões de reais (mais de oito milhões de euros, N.D.R.). E vocês ainda lhe devem mais 50 milhões de reais. No total, são 100 milhões de reais.''

''Se o Corinthians quer voltar a ser Corinthians, isto tem de acabar. Isto é simplesmente uma loucura'', disparou Neto, em declarações à Rádio Craque Neto.

Memphis já foi associado a um regresso à Europa. Além disso, há interesse do Flamengo, que já apresentou uma proposta, e do Corum FK, da Turquia.

O internacional neerlandês quer continuar no Corinthians, mas as conversas ainda não conduziram a um novo acordo. O seu atual contrato é válido até 31 de dezembro deste ano.