Ídolo do clube, Marten de Roon deixa a Atalanta e vai para a Liga dos Campeões

Marten de Roon vai deixar a Atalanta, informa Fabrizio Romano. A lenda do clube, de 35 anos, está prestes a fazer uma transferência doméstica para a Roma. A Atalanta “tinha outros planos” e estava disposta a deixá-lo sair.

De Roon foi treinado durante anos na Atalanta por Gian Piero Gasperini, que no verão do ano passado optou por um vínculo no Stadio Olimpico. E com sucesso, pois ele levou a Roma de volta à Champions League pela primeira vez desde 2019.

“Marten de Roon quer dar o passo para a Roma e informou a Atalanta sobre seu desejo de disputar a Champions League sob o comando de Gasperini”, escreve Romano.

De Roon tem contrato com a Atalanta até meados de 2027 e um valor de mercado de cerca de 3,2 milhões de euros. Ainda não há nada conhecido sobre o valor da taxa de transferência, embora, por seus serviços prestados e por sua idade, provavelmente se trate de uma quantia simbólica.

A Atalanta se reforçou neste sábado com Franck Kessié, que retornou a Bérgamo e poderia atuar perfeitamente na posição de De Roon. Não está claro se a chegada do marfinense teve algum papel na decisão de De Roon.

A Roma, meanwhile, já chegou a um acordo com o RB Leipzig pela transferência do marroquino Neil El Aynaoui. O jogador que foi à Copa do Mundo será emprestado por quatro milhões de euros e poderá ser comprado em definitivo por 25 milhões de euros (excluindo percentual de revenda).

Assim, abre-se uma vaga para De Roon, que deixa a Atalanta como uma lenda absoluta do clube. O volante de Zwijndrecht disputou 445 partidas pela La Dea. Ninguém igualou esse feito.

A Atalanta terminou a última temporada em um decepcionante sétimo lugar na Serie A e, com isso, garantiu apenas vaga na Conference League. Em 22 de outubro, a equipe joga em Amsterdã contra o Ajax.

Na Roma, De Roon encontrará os compatriotas Donyell Malen e Devyne Rensch, enquanto o marroquino de Amsterdã Anass Salah-Eddine também está no clube. De Roon vai disputar posição com Manu Koné, Bryan Cristante e Nicolò Pisilli, embora Koné esteja, em princípio, certo no time titular.