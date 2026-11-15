"Idiota, idiota": Lamine Yamal explode contra jogador da Inglaterra após expulsão

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Lamine Yamal, estrela do Barcelona, dirigiu palavras de irritação a Elliot Anderson, meio-campista da seleção da Inglaterra, após ter provocado sua expulsão durante o confronto diante da Espanha, depois de roubar a bola do zagueiro Quansah e conquistar um pênalti que devolveu a seleção espanhola ao clima da partida, num momento em que os ingleses venciam por 3 a 0.

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A seleção da Inglaterra, comandada pelo técnico Thomas Tuchel, impunha sua superioridade sobre os donos da casa graças à sua vantagem física, e caminhava para uma grande vitória no estádio Metropolitano, antes que surgisse o lance que mudou o rumo do confronto.

Yamal roubou a bola de Konsah e arrancou em direção ao gol da Inglaterra, encontrando-se numa situação quase cara a cara com o goleiro Trafford, mas Anderson o alcançou por trás, agarrou-o e o derrubou enquanto ele avançava em direção à meta.

O árbitro marcou pênalti a favor da Espanha e mostrou o cartão vermelho direto para Anderson, por conta da entrada que privou Yamal de uma chance clara de marcar, obrigando a seleção inglesa a completar a partida com dez jogadores.

“Idiota, idiota”: a fúria de Yamal contra Anderson

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O episódio não terminou com a decisão da expulsão, pois Yamal entrou em uma discussão com Anderson assim que se levantou do gramado, repetindo em sua direção a expressão “idiota, idiota”, antes de instigá-lo a deixar o campo rapidamente, para que a seleção espanhola pudesse cobrar o pênalti e retomar o jogo.

Mikel Oyarzabal ficou encarregado da cobrança e não desperdiçou a oportunidade, estufando as redes e marcando o primeiro gol da Espanha, reduzindo a diferença para 3 a 1 e dando aos donos da casa a chance de recuperar suas esperanças na partida.

O lance veio em um momento em que a seleção espanhola sofria diante da pressão inglesa e não conseguia encontrar uma maneira de deter os ataques do adversário, antes que Yamal conseguisse mudar o cenário ao roubar a bola de Konsah e obter o pênalti que devolveu a vitalidade ao desempenho de sua equipe.