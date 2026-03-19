Icons 2014 - A história por trás da camisa da Alemanha em referência ao Flamengo na Copa do Mundo no Brasil

Em 2014, a Alemanha não apenas conquistou o título da Copa do Mundo no Brasil, mas ganhou o coração de muitos — apesar do 7 a 1 na semifinal contra os brasileiros. E uma camisa preto e vermelho escreveu essa história de forma impressionante.

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, Toni Kroos novamente, Sami Khedira: menos de 29 minutos haviam sido jogados e a Alemanha vencia o Brasil, país-sede, por 5 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Foi uma demolição de proporções históricas, a ocasião perfeita para dançar um pouco de samba no vestiário — e depois em campo. Nada poderia dar errado; o Brasil estava destroçado, e a Alemanha já tinha vaga assegurada na final.

E ainda assim, o que anunciou o técnico Joachim Löw em sua conversa no intervalo? “Eu disse: ‘Se algum de nós começar a fazer graça, ridicularizar o adversário, deixar de jogar com total seriedade — essa pessoa definitivamente não estará na final, se chegarmos lá’.”

Löw também lembrou seus jogadores da amarga derrota na semifinal para a Itália na Copa do Mundo de 2006, em casa, e da dor que ela trouxe, além de recordar as quatro semanas especiais que a equipe alemã já havia vivido no Brasil. “Os brasileiros demonstraram muito respeito por nós em todo o país”, explicou mais tarde o treinador. “E para mim estava completamente fora de questão humilhá-los ou tratá-los com arrogância.”

À primeira vista, foi uma demolição. Num olhar mais atento, porém, foi o ápice de uma compreensão internacional que talvez só o futebol seja capaz de proporcionar. A camisa da Alemanha naquela noite, com suas listras horizontais vermelhas e pretas, inspiradas pelo Flamengo, tornou-se símbolo disso.

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Tradicionalmente, a Alemanha possui uma das seleções menos populares do planeta — para dizer o mínimo. Em 1954 e 1974, impediu que duas das seleções europeias mais talentosas do século 20 — a Hungria de Ferenc Puskás e a Holanda de Johan Cruyff — conquistassem os títulos mundiais que muitos acreditavam merecer, em finais duríssimas.

Nos anos 1980, a reputação da Alemanha no futebol mundial estava completamente desgastada. Na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, houve primeiro a “Vergonha de Gijón”, quando Alemanha e Áustria combinaram um resultado que classificava ambas às custas da Argélia, e depois a violenta entrada de Harald “Toni” Schumacher sobre o francês Patrick Battiston na semifinal.

Em vez de simpatia, porém, a Alemanha continuou colecionando títulos com eficiência: venceu a Eurocopa de 1980, a Copa do Mundo de 1990 e a Euro 1996. “O futebol é um jogo simples”, disse o lendário atacante inglês Gary Lineker. “Vinte e dois homens correm atrás de uma bola por 90 minutos e, no final, os alemães sempre vencem.”

No início do novo milênio, a maré começou a mudar. O “conto de fadas de verão” da Copa do Mundo de 2006, em casa, quando a Alemanha caiu por pouco na semifinal para a futura campeã Itália, apresentou ao mundo um país anfitrião caloroso. Já a atuação vibrante e jovem da equipe na Copa de 2010, na África do Sul, rendeu muitos admiradores, apesar de nova derrota apertada na semifinal, dessa vez para a campeã Espanha. Agora, o objetivo era conquistar amigos no Brasil.

“Sua camisa para o Rio”, foi assim que a Federação Alemã promoveu, em fevereiro de 2014, seu novo uniforme reserva em vermelho e preto — praticamente uma imitação da camisa do Flamengo — para a Copa do Mundo. Até então, os uniformes alternativos da Alemanha eram majoritariamente verdes. Ocasionalmente vermelhos ou pretos — mas nunca daquele jeito com agora se apresentava.

“O novo uniforme é lindo e me lembra o do Flamengo, do Rio de Janeiro”, disse Mesut Özil. “Com certeza vai nos trazer sorte na Copa do Mundo no Brasil.” Era o início de uma notável ofensiva de charme: a Alemanha queria conquistar mais um título e também o coração dos anfitriões”.

Sucesso de vendas no Brasil

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O plano deu resultado rapidamente. Muito antes de a Copa começar, a camisa reserva da Alemanha já causava entusiasmo no Brasil. “Quando a camisa alemã nas cores do Flamengo foi lançada, decidi torcer pela Alemanha”, declarou um torcedor brasileiro ao jornal O Dia.

O entusiasmo virou febre de consumo: em pouco tempo, a camisa tornou-se um sucesso de vendas no Brasil. Logo se esgotou nas lojas esportivas do Rio de Janeiro, enquanto versões falsificadas inundavam Copacabana. Na Alemanha, Bastian Schweinsteiger posou no centro de treinamento do Bayern de Munique vestindo uma camisa original do Flamengo, fortalecendo a relação simbólica.

Enquanto isso, um alemão radicado no Rio, Bernhard Weber, conhecido como MC Gringo, aproveitou o momento e, inspirado na camisa especial, compôs a música “Deutscher Fußball ist geil, beweg' dein Hinterteil” (“O futebol alemão é incrível, mexa seu bumbum”). No clipe, dança pelas ruas, praias, mercados e favelas do Rio de Janeiro, cantando alternadamente em português e alemão, vestindo a camisa vermelha e preta da Alemanha, um boné do Flamengo e acompanhado por uma brasileira. Em pouco tempo, a música tocava com frequência na TV brasileira e em quiosques pelas orlas das praias.

Impressionando em campo

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No início de junho, a seleção alemã chegou ao Brasil e instalou-se no Campo Bahia, complexo construído especialmente para o Mundial. Desde o primeiro momento, buscou integrar-se à comunidade local. Schweinsteiger e Manuel Neuer dançaram com torcedores ao som do hino do Bahia, enquanto toda a equipe participou de eventos sociais na região. O jornalista esportivo Renato Costa elogiou a postura em entrevista à Deutsche Welle: “Dá para perceber que a equipe alemã se interessou pelo Brasil e está fazendo muito esforço.”

Em campo, a Alemanha apresentou um futebol envolvente. Estreou com uma impressionante vitória por 4 a 0 sobre Portugal, com hat-trick de Müller. Depois empatou com Gana e, usando pela primeira vez o uniforme reserva, venceu os Estados Unidos, garantindo o primeiro lugar do grupo. Ainda assim, esteve perto da eliminação nas oitavas de final contra a Argélia, precisando da prorrogação para avançar.

O Brasil também fazia sua torcida sofrer. Após vencer seu grupo, a Seleção superou o Chile nos pênaltis em duelo dramático nas oitavas. Os torcedores comemoraram intensamente — assim como Schweinsteiger e Lukas Podolski. Vídeos da dupla celebrando com bandeiras do Brasil viralizaram.

Nação rubro-negra

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Nas quartas, o Brasil venceu a Colômbia, mas perdeu seu principal astro, Neymar, lesionado nas costas. A Alemanha, por sua vez, foi ao Rio de Janeiro para enfrentar a França.

O Flamengo, fundado originalmente como clube de remo, logo migrou para o futebol. Nos anos 1930, teve em Leônidas seu primeiro grande ídolo. Em 1981, sob liderança de Zico, conquistou a Libertadores e o Mundial Interclubes, vencendo o Liverpool em Tóquio. Desde então, consolidou-se como o clube mais popular do Brasil.

Grandes estrelas brasileiras vestiram sua camisa, de Zagallo a Bebeto, Romário a Ronaldinho, Adriano a Vinícius Jr. Após anos de jejum, o clube voltou a empilhar títulos recentemente: Brasileirão em 2019, 2020 e 2025, Libertadores em 2019, 2022 e 2025, Copa do Brasil em 2022 e 2024.

Pesquisas apontam cerca de 47 milhões de torcedores — mais de um quinto da população brasileira — se autodenominam pertencentes à “nação rubro-negra”.

Ofensiva de charme

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Antes de estrear no Maracanã, Schweinsteiger e Podolski compartilharam uma foto vestindo camisas do Flamengo numa varanda com vista para a praia.

Podolski, especialmente, abraçou a conexão. Durante a Copa, publicava mensagens em português e fotos com Ronaldo e Ronaldinho. Mesmo após o torneio, manteve interação com torcedores do Flamengo. O clube tentou contratá-lo diversas vezes na década seguinte. “Todo mundo sabe que eu amo o Brasil desde a Copa, especialmente o Flamengo”, disse ao Globo Esporte.

No primeiro jogo no Maracanã, a Alemanha venceu a França por 1 a 0, gol de cabeça de Mats Hummels. E então veio a semifinal contra o Brasil.

Humilhados

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Segundo a imprensa local, mais de meio milhão de camisas da Alemanha foram vendidas no Brasil até o confronto — a maioria vermelha e preta. O jornal Lance pediu aos leitores que enviassem fotos usando o uniforme. Na Alemanha, as vendas também superaram expectativas, segundo a Adidas.

Müller, Klose, Kroos, Kroos novamente, Khedira: 0 a 5 em 29 minutos, em Belo Horizonte. Löw pediu moderação no intervalo — e foi atendido. Ainda assim, o reserva André Schürrle marcou mais dois, antes de Oscar fazer o gol de honra: 7 a 1.

“Desde 2006 sabemos o quão doloroso é perder uma semifinal em casa”, escreveu a federação alemã em português nas redes sociais após o apito final. “Desejamos tudo de melhor para o futuro.” As imagens mostravam Schweinsteiger consolando David Luiz, Müller abraçando Dante, Philipp Lahm confortando Oscar e o retrato marcante do gaúcho, torcedor símbolo da seleção, em lágrimas abraçado à taça.

Depois do jogo, ele publicou no Facebook uma foto ao lado de Franz Beckenbauer na Copa de 1990 e escreveu em alemão: “Espero que no domingo vocês levantem a taça no templo sagrado do futebol, o Maracanã.”

Favorita da casa

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A postagem refletiu um sentimento amplo no Brasil: apesar da goleada histórica, muitos torcedores apoiariam a Alemanha na final contra a rival Argentina.

O portal UOL afirmou que a Alemanha era “mais brasileira que o Brasil”, por seu estilo de jogo e pela camisa rubro-negra. O jornal O Estado de S. Paulo elogiou o “comportamento exemplar” dos alemães. E o Lance resumiu: “Somos todos Alemanha”.

Empurrada por seus torcedores e também por muitos brasileiros, a equipe de Löw venceu a Argentina de Lionel Messi por 1 a 0 na prorrogação, gol de Mario Götze.

A Alemanha conquistou seu quarto título mundial em solo brasileiro — e também muitos novos admiradores pelo mundo e no país-sede.

Podolski, como não poderia deixar de ser, posou com a taça vestindo a camisa do Flamengo. Pelo menos um pouco da nação rubro-negra pôde celebrar o sucesso alemão.