Icardi e Wanda Nara têm briga acalorada na rua; polícia intervém

Novo capítulo do conflito entre Mauro Icardi e Wanda Nara. Na sexta-feira, ela foi às pressas à casa do jogador, em Nordelta, cidade a cerca de 30 quilômetros de Buenos Aires. Os dois tiveram uma briga violenta na rua, com intervenção da polícia. Tudo começou, segundo a denúncia apresentada pela mulher de 39 anos à Promotoria de Tigre, depois que "seu ex-companheiro repreendeu e trancou a filha de 11 anos no quarto. A menina então pediu ajuda por meio de um computador portátil e do WhatsApp". Segundo informações divulgadas na Argentina, teria sido aberto um processo por supostas lesões. O jogador também teria se recusado a entregar à polícia o dispositivo usado pela menor para pedir ajuda.

"Icardi foi proibido de se aproximar da filha por 45 dias", escreveu o El Clarin em um artigo publicado há poucas horas. O texto prossegue: "A ordem judicial estabelece que o jogador não pode chegar a menos de 300 metros da residência da menor ou de qualquer outro lugar onde ela possa estar. Ele também está proibido de se comunicar com a menina de qualquer forma, pessoalmente, por telefone, por SMS, pelas redes sociais ou por meio de terceiros".

Há poucas horas, o jogador também divulgou um comunicado: "Mauro Icardi nunca bateu na filha — diz o texto. O laudo do serviço de emergência que a atendeu é categórico: não foram constatadas lesões. Lamentamos, mais uma vez, que as meninas sejam expostas e usadas como instrumento de uma disputa entre adultos".