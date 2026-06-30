Ibrahimovic, uma indireta a Allegri? “Koeman parecia um técnico italiano...”

A Holanda foi eliminada da Copa do Mundo já nas oitavas de final, cedendo a vitória ao Marrocos, que conseguiu empatar no final da partida e, em seguida, levou a melhor nos pênaltis. Uma campanha decepcionante para os Oranje, que há quatro anos haviam sido eliminados nas quartas de final pelos futuros campeões da Argentina, mais uma vez nos pênaltis. Mas, desta vez, o técnico Koeman acabou no banco dos réus.





AS PALAVRAS DE IBRAHIMOVIC – “Essa derrota é culpa do Koeman. Não reconheci essa seleção holandesa. Koeman parecia um técnico italiano; a Holanda deveria sempre jogar para vencer. Perder sem manter a própria identidade. Nem mesmo os jogadores pareciam à vontade com tudo isso”, disse Zlatan Ibrahimovic em sua função de comentarista da Fox Sports.