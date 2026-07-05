Ibrahimović: Eu teria sido expulso quatro vezes na partida entre França e Paraguai

O astro sueco Zlatan Ibrahimović analisou a classificação da seleção francesa para as quartas de final da Copa do Mundo, após a vitória por 1 a 0 sobre a seleção paraguaia nas oitavas de final.

A classificação da equipe do técnico Didier Deschamps para as quartas de final da Copa do Mundo se deu graças ao pênalti convertido por Kylian Mbappé aos 70 minutos da partida disputada na Filadélfia.

Os jogadores da seleção paraguaia tentaram impedir a cobrança do pênalti nos momentos que antecederam o chute de Mbappé, o que representou uma das várias manobras desleais observadas na partida.

A seleção sul-americana atacou repetidamente os jogadores da França, especialmente Mbappé, ao longo dos 98 minutos de jogo, durante os quais os jogadores do Paraguai cometeram 13 faltas.

Apesar disso, a reação da França a essa provocação foi, em grande parte, calma e coesa, e Mbappé limitou-se a dar uma risada durante o tempo de acréscimo do segundo tempo, quando vários defensores do Paraguai se aproximaram dele.

O técnico Didier Deschamps revelou que deu instruções aos “jogadores mais corpulentos” de seu elenco para que “fossem e se posicionassem ao redor de Mbappé no final” a fim de evitar novas confusões.

A seleção do Paraguai não representou nenhum perigo real na frente do gol, além do jogo físico agressivo — o que talvez fosse de se esperar, já que eles chutaram apenas cinco vezes ao longo da partida.

Ibrahimović disse, à Fox Sports: “Hoje foi um desafio diferente para eles. Tratava-se mais de não cair na provocação, manter a coesão e a calma, e não perder o equilíbrio. Eles não caíram nas armadilhas que estavam armando”.

Quando questionado se jogar em partidas como essa era difícil, Ibrahimović respondeu: “Sim, é mesmo. É mesmo. Se eu estivesse no lugar deles, teria levado quatro cartões vermelhos nessa partida! E talvez tivesse mandado alguém para... (Zlatan não completou a frase), mas sim, essa é a realidade”.

O astro sueco continuou: “Gosto de jogar futebol de verdade. Não gosto que alguém tente me provocar. Mas isso faz parte do jogo e, ao mesmo tempo, não faz parte.”

Ibrahimović completou: “Os jogadores da França demonstraram calma e estavam tranquilos. Fizeram o que tinham que fazer e responderam com um sorriso. Essa é a melhor maneira de reagir: sorrir, marcar gols, vencer a partida e agora ir com a torcida comemorar. Essa é a melhor maneira de reagir”.