Ibrahimović: A França não precisa de um treinador, mas sim de um diretor técnico

O lendário jogador sueco Zlatan Ibrahimović acredita que a seleção francesa precisa mais de um diretor técnico do que de um treinador na próxima fase.

A seleção francesa perdeu ontem, terça-feira, para a Espanha (2 a 0), na semifinal da Copa do Mundo de 2026, e disputará a partida pelo terceiro lugar na madrugada do próximo domingo contra o perdedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, marcado para esta noite, quarta-feira.

A maioria das reportagens da imprensa indica que a partida pelo terceiro lugar será a última de Didier Deschamps no comando técnico da seleção francesa, encerrando assim uma trajetória de 14 anos como técnico da seleção de seu país.

O lendário francês Zinédine Zidane é considerado o principal candidato a suceder Deschamps no comando da seleção francesa após a Copa do Mundo.

Sobre o assunto, Ibrahimović declarou ao canal “Fox Sports”: “Zidane teve um desempenho fantástico com o Real Madrid, conquistando três títulos da Liga dos Campeões. Todos sabemos que ele assumirá o comando da seleção francesa. Ele simplesmente dará continuidade ao trabalho iniciado por Deschamps”.

Para Ibrahimović, o principal desafio do novo técnico da França não estará na escolha dos jogadores, mas na gestão da equipe.

Ele acrescentou, segundo a rede “Foot Mercato”: “Essa equipe não precisa de um técnico, mas sim de um diretor técnico. Ele precisa criar seu próprio estilo de liderança e saber quando fazer as mudanças”.

Sobre a derrota para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo, o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain disse: “Senti que os jogadores da França não estavam totalmente concentrados, não estavam ativos”.