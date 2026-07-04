Ibrahim Afellay sobre os distúrbios em Schilderswijk após a vitória do Marrocos: “É um problema social!”

Ibrahim Afellay reagiu veementemente aos distúrbios que surgiram no bairro de Schilderswijk, em Haia, após a vitória do Marrocos sobre o Canadá na Copa do Mundo. O analista da NOS considera que não existe um “problema dos marroquinos”, mas sim um “problema social”, e está cansado de ser apontado como alvo sempre que esse assunto é abordado.

Após a vitória do Marrocos sobre a seleção holandesa no início desta semana, já havia agitação em alguns pontos do país. E também após a vitória do Marrocos sobre o Canadá houve agitação, inclusive em Haia.

A polícia esteve presente no bairro de Schilderswijk com, entre outros, uma brigada canina, policiais a cavalo e um canhão de água, onde também foi necessária a intervenção de agentes à paisana para manter a ordem.

O ex-jogador da seleção holandesa Afellay, que tem raízes marroquinas, no entanto, não acredita que os distúrbios possam ser atribuídos a um “problema dos marroquinos”. “Sempre transformam isso em um problema dos marroquinos, mas discordo totalmente disso.”

“Afinal, torcedores do Feyenoord que destroem tudo na Itália, isso também é vandalismo”, diz Afellay, referindo-se aos distúrbios em torno da partida contra a AS Roma na Itália, em 2015.

“O mesmo vale para os torcedores do Ajax que interromperam uma partida no estádio jogando fogos de artifício no campo, o que representa um perigo para as pessoas.”

“Isso é simplesmente um problema social! Acho sempre uma pena que só aquele pequeno grupo seja destacado, enquanto há grandes grupos que se comportam bem. E tenho sempre a sensação de que preciso me responsabilizar pelas ações dos outros.”

“É bizarro que eu tenha que me justificar quando alguém faz algo errado, não é? Afinal, não sou responsável por isso, sou? Isso às vezes é cansativo, posso te garantir”, conclui Afellay.



