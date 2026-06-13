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Ibrahim AfellayNOS
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Ibrahim Afellay se pronuncia sobre Donyell Malen após chances perdidas pela seleção holandesa

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D. Malen
M. Depay
B. Brobbey
W. Weghorst

Ibrahim Afellay expressou claramente sua opinião sobre a discussão em torno dos atacantes da seleção holandesa. Para o analista da NOS, a situação é muito clara: não é Memphis Depay, mas sim Donyell Malen quem deve ser titular no domingo à noite contra o Japão.

Memphis é, em princípio, a primeira escolha do técnico Ronald Koeman há anos, mas o atacante sofreu com lesões na última temporada e também não chegou totalmente em forma para a preparação da Oranje para a Copa do Mundo.

O contraste com Malen é grande. O líder do ataque teve uma segunda metade de temporada fantástica por empréstimo na AS Roma, que ele levou de volta à Liga dos Campeões após sete anos de ausência, graças aos seus quatorze gols na Série A (em dezoito partidas).

Nas últimas semanas, Malen, em parte devido à sua boa forma física, ganhou uma vaga no time titular de Koeman nos amistosos contra a Argélia e o Uzbequistão. Nesses jogos, ele perdeu algumas chances claras, o que acirrou ainda mais a discussão.

“Para mim, isso não é discussão”, começa Afellay sobre a posição de atacante na Seleção Holandesa. “Eu jogaria com Malen no ataque. Memphis, claro, já conquistou seu espaço, isso é óbvio. Mas ele ainda não está em forma.”

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“Se você tem alguém como Malen, que está em excelente forma e vem se saindo muito bem há seis meses na AS Roma... Você deve deixá-lo de fora com base em duas partidas, nas quais ele não aproveitou suas chances?”

"Eu também acho que é preciso dar a ele a chance e a confiança por um período mais longo. Ele também é o futuro da Seleção Holandesa", diz Afellay, entusiasmado com Malen, de 27 anos, que recentemente assinou um contrato com a Roma até meados de 2029.

Jan Mulder concorda com a opinião de Afellay. “Aquelas duas chances que ele perdeu contra o Uzbequistão. Sim, isso pode acontecer. Ou você acha que ele vai fazer isso em todos os jogos daqui pra frente? Pode acontecer, ele já joga de forma fantástica há um ano.”

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