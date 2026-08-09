O brasileiro Roger Ibañez surpreendeu a diretoria do Al-Ahli, da Arábia Saudita, com uma nova decisão sobre seu futuro, depois de definir sua posição em relação à proposta inglesa que recebeu no período recente, dando ao "Al-Raqi" um forte impulso antes do início da nova temporada.

De acordo com o confiável jornalista Sacha Tavolieri, Ibañez recusou uma proposta do clube inglês Aston Villa, confirmando seu desejo de permanecer no Al-Ahli e de não deixar as fileiras da equipe no período atual.

A postura do zagueiro brasileiro vem apesar do interesse do Aston Villa em contar com seus serviços, num momento em que o futuro do jogador era tema de discussão nos bastidores do Al-Ahli, especialmente diante do desejo dos clubes europeus de atrair um dos principais nomes de sua linha defensiva.

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A diretoria do Al-Ahli não se limitou a esperar a decisão de Ibañez, mas se movimentou para garantir sua permanência, elevando o salário oferecido ao jogador na nova proposta, numa tentativa de convencê-lo a dar continuidade à sua experiência com a equipe.

Ibañez é considerado uma das peças importantes na formação do Al-Ahli, sobretudo pela força física que possui e pela capacidade de atuar em mais de uma posição na linha defensiva, o que faz de sua manutenção um ganho importante para a equipe antes do início da temporada.









Com essa decisão, tudo indica que Ibañez optou por dar sequência ao seu projeto com o Al-Ahli em vez de viver uma nova experiência no Campeonato Inglês, fechando a porta a uma das principais propostas que recebeu durante a atual janela de transferências.

Esse passo acontece num momento em que o Al-Ahli busca preservar os pilares de seu elenco, depois de a equipe ter passado por diversas mudanças ao longo do verão, tornando a permanência de Ibañez uma mensagem clara de que o "Al-Raqi" ainda é capaz de manter suas estrelas apesar do interesse europeu.

Vale lembrar que o alemão Matthias Jaissle, ex-técnico do Al-Ahli, deixou o comando do Al-Raqi há poucos dias, rumo ao clube inglês Newcastle United.