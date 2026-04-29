Iago Aspas concorda: o Celta de Vigo vai homenagear uma lenda do clube de maneira magnífica

Iago Aspas completará 39 anos em agosto, o que torna incerto se ele continuará como jogador profissional na próxima temporada. O Celta de Vigo quer homenagear seu ícone de qualquer forma e recebeu luz verde do próprio protagonista.

O Celta e a cidade de Vigo já vêm cogitando há algum tempo a ideia de erguer uma estátua de Aspas em frente ao Estádio Balaídos. Abel Caballero, prefeito de Vigo, anunciou na quarta-feira que Aspas concordou com os planos.

Para concretizar os planos, será realizado em breve um concurso de ideias. O vencedor escolhido pelo Celta será então contratado para desenvolver os projetos fora do Balaídos.

Aspas nasceu em Moaña, a poucos passos de Vigo, e passou pela base do Celta. Aspas foi vendido ao Liverpool em 2013, que o emprestou ao Sevilla na temporada seguinte.

O Sevilla exerceu a opção de compra no verão de 2015, mas vendeu Aspas uma semana depois para seu antigo clube, o Celta. Aspas permaneceu fiel ao Celta desde então e já disputou 567 partidas pelos Los Celestes, nas quais marcou 221 gols e deu 90 assistências.

Nesta temporada, Aspas acumulou até o momento 1.799 minutos em campo, distribuídos por 43 partidas. Apesar de seu papel como reserva, ele já conseguiu marcar sete gols e dar seis assistências nesta temporada.

O MARCA informa que Aspas tomará uma decisão nas próximas semanas sobre seu contrato, que está chegando ao fim. Se Aspas decidir não renovar por mais uma temporada, espera-se que ele se junte imediatamente à comissão técnica do treinador Claudio Giráldez.