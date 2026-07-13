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Hwang In beomImago
Sam Vreeswijk

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Hwang In-beom vai deixar o Feyenoord: a transferência está prestes a ser concluída

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I. Hwang

Parece ser apenas uma questão de tempo até que Hwang In-beom se torne jogador do FC Porto. O jornal português *A Bola* informou nesta segunda-feira que o clube português está “muito perto” da contratação do meio-campista de 29 anos.

O Porto e o Feyenoord estariam, neste momento, em negociações avançadas. As negociações estão indo bem, o que significa que a transferência pode ser concluída a qualquer momento.

O “A Bola” também revelou quanto Hwang vai ganhar no Porto. Trata-se de um salário de cerca de três milhões de euros por ano, o que, segundo o jornal, equivale a aproximadamente 1,5 milhão de euros líquidos por temporada.

No último fim de semana, o jornal português “Record” já havia noticiado que o Porto estava considerando entrar em contato com o Feyenoord para contratar Hwang. Isso teria a ver, em parte, com seu desempenho pela Coreia do Sul na Copa do Mundo: ele impressionou, entre outras coisas, com um gol e uma assistência contra a República Tcheca.

No Feyenoord, Hwang, de 29 anos, tem contrato até meados de 2028. Segundo o Transfermarkt, ele está avaliado em sete milhões de euros. Esse foi o valor que o clube de Roterdã pagou em 2024 para contratá-lo do Estrela Vermelha de Belgrado.

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Francesco Farioli, técnico do Porto, conhece Hwang desde a Eredivisie. Na última temporada, o clube conquistou o título de campeão nacional de Portugal.

Até o momento, Hwang disputou 54 partidas oficiais pelo Feyenoord. Nelas, ele marcou quatro gols e deu oito assistências.

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