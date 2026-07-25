Um programa da emissora argentina Todo Noticias provocou uma enorme polémica ao revelar uma lista com 10 personalidades internacionais que acusou de promover uma campanha de "hostilidade contra a Argentina", após o fracasso da seleção em manter o título do Mundial de 2026.

A escalada surgiu depois da queda da Argentina na final diante da Espanha, por 1-0 no prolongamento, apesar do seu percurso sólido, que incluiu vitórias sobre a Argélia, a Áustria, a Jordânia, Cabo Verde, o Egito, a Suíça e a Inglaterra.

Hossam Hassan lidera a lista

O selecionador do Egito, Hossam Hassan, encabeçou a lista, depois de ter acusado a Federação Internacional de favorecer Messi e a Argentina na sequência da eliminação do Egito nos oitavos de final. Em declarações à beIN Sports, afirmou: "Fomos os melhores, mas o que aconteceu não foi justo. Devíamos ter tido um penálti e foi anulado um golo. Será que isto é por causa do marketing? Querem que Messi continue?".

Morgan e Jackson

A lista incluiu ainda o comentador britânico Piers Morgan, que atacou o comportamento dos jogadores argentinos no X, afirmando: "As atitudes deles foram repugnantes, sobretudo as de Paredes. São um grupo violento e uma vergonha para o futebol". Em resposta, o apresentador do programa, Jonathan Viale, reagiu: "Vamos dar ouvidos a um jornalista inglês que diz este disparate?".

A lista abrangeu também o ator norte-americano Samuel L. Jackson, que descreveu a Argentina como "o país mais racista", e o criador de conteúdos Speed, conhecido pelo seu apoio a Ronaldo, que celebrou de forma provocatória a vitória da Espanha e se envolveu em discussões com os adeptos argentinos.

Figuras políticas e artísticas

A lista estendeu-se para incluir o presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, a cantora espanhola Rosalía e o ator chileno Pedro Pascal.

O relatório gerou uma ampla reação nas redes sociais, entre quem o considerou uma defesa legítima e quem viu nele um exagero ao retratar as críticas como uma conspiração organizada contra a Argentina.