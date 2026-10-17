Klaas-Jan Huntelaar teria ficado bastante irritado com Gerry Hamstra durante sua passagem pelo Ajax. A revelação é de Hugo Borst, no programa De Eretribune, da ESPN. O atual diretor técnico do PEC Zwolle entrou em pauta após a demissão do treinador Henry van der Vegt nesta semana.

Borst critica a decisão do PEC Zwolle de demitir Van der Vegt e, em seguida, dirige suas críticas a Hamstra. "Sabe quem ficou louco da vida com o amigo Hamstra no Ajax?", pergunta o jornalista aos demais participantes. "Huntelaar. Foi o que uma fonte minha me contou."

Huntelaar e Hamstra trabalharam juntos no departamento técnico do Ajax depois que o ex-atacante chegou ao clube de Amsterdã, em 2022. "Eu faria estágio com Gerry Hamstra, aprenderia o ofício com ele", contou Huntelaar recentemente no Pak Schaal Podcast, da Voetbal International. O ex-jogador da seleção holandesa viu então a estrutura do clube mudar cada vez mais com a saída de vários dirigentes, entre eles Marc Overmars, Edwin van der Sar e, por fim, o próprio Hamstra.

"Era, na verdade, um grande caos", disse Huntelaar sobre aquele período turbulento no Ajax. Em outubro de 2023, ele precisou deixar suas funções devido a um esgotamento profissional, seguido por um longo período de recuperação. No podcast, Huntelaar afirmou que foi sobretudo o enorme volume de trabalho que acabou se tornando excessivo para ele.

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Enquanto isso, Hamstra está sob escrutínio após a demissão de Van der Vegt no PEC Zwolle. Borst discorda da decisão e questiona se o clube de Zwolle realmente vai melhorar. "Eu teria esperado mais um pouco. Pergunto-me se uma mudança dessas melhora as coisas", afirmou o jornalista. Segundo ele, o PEC também fez boas partidas sem ser recompensado pelos resultados.

Kees Kwakman também questiona o momento da demissão. "Uma situação complicada, com um início de temporada muito difícil, claro, e uma sequência de jogos muito dura", começa o comentarista. Ele ressalta que o clube queria atravessar a pausa para os jogos das seleções e depois seguir em frente com ânimo renovado. "Eles jogaram bem contra o Cambuur, poderiam mesmo ter ido para o intervalo vencendo por 2 a 0. Foi um resultado injusto. Então penso: não, não acho que isso seja motivo."

Kwakman destaca ainda a ausência de Younes Namli, que poderia ter voltado justamente contra o Cambuur. "O melhor jogador fica fora de novo, também em uma partida tão importante. É uma margem muito estreita: com Namli, talvez eles tivessem vencido aquele jogo", avalia o ex-jogador.