A torcida do Paris Saint-Germain se inspirou em um mundo de fantasia para torcer pelos seus jogadores no início da partida contra o Liverpool, na noite desta quarta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Segundo o site “Foot Mercato”: “Na noite de quarta-feira, o Paris Saint-Germain enfrentou o Liverpool na partida das quartas de final da Liga dos Campeões e, nessa ocasião, os torcedores do Paris tentaram apresentar uma faixa de boas-vindas criativa para receber os Reds em seu estádio”.

E continuou: “Um grupo de torcedores do time de Paris (CUP) decidiu se inspirar no universo Marvel e ergueu uma faixa com a imagem do Hulk e uma mensagem dizendo: ‘Desperte o Hulk que há em você esta noite’”.

E o site francês concluiu: “Esperamos que seja esse o caso, o que lhes daria uma grande chance de se classificar”.

(Leia também)... Vídeo: Torcida do Atlético de Madrid entoa gritos ofensivos contra o Islã antes do confronto com o Barcelona

Getty Images