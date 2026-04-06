Hugo Borst defende a inclusão de um nome de destaque na seleção holandesa

Hugo Borst vem acompanhando com entusiasmo Bryan Linssen, um dos destaques do NEC, terceiro colocado na tabela, durante toda a temporada. O colunista do Algemeen Dagblad defende até mesmo que o técnico Ronald Koeman o convoque para a seleção holandesa.

Em seu artigo de segunda-feira, Borst mostra-se, no entanto, um pouco cínico em relação a Linssen, que já tem 35 anos: “Mas se vamos selecionar moleques para a seleção holandesa, não deveríamos incluir também os Benidorm Bastards?”, questiona em voz alta o fã de futebol de Roterdã.

Linssen é um jogador de 35 anos “de quem todos gostamos”, conclui Borst logo após a vitória do NEC por 2 a 0 sobre o Excelsior. “Ele nunca jogou por uma seleção nacional. Seus clubes, em ordem: Fortuna Sittard, MVV, VVV, SC Heracles, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord, Urawa Red Diamonds e NEC.”

Na opinião de Borst, apesar da idade, Linssen ainda não atingiu seu limite. “Sua posição é diferente da de Kees Smit. Ele é um atacante”, afirma Borst, que, no entanto, espera que Smit, que disputou apenas uma partida pela seleção, continue na mira de Koeman na preparação para a Copa do Mundo deste verão.

Borst está um pouco preocupado com a linha de ataque da Seleção Holandesa, especialmente em comparação com as principais seleções que participam da Copa do Mundo. “Linssen também não é excepcional, mas é preciso observar com atenção, principalmente em termos de profundidade. Suas estatísticas são boas. Ele tem, o que é raro na Seleção Holandesa, profundidade em seu jogo. Bryan marca gols com frequência e tem uma ética de trabalho extremamente elevada.”

“Ele é inteligente, astuto, com jogadas sutis, e, de fato, já posso ouvir a comissão técnica da Seleção Holandesa dizer: ele não passou de uma final perdida da Conference League”, refere-se Borst à final de 2022, quando Linssen, com o Feyenoord, foi derrotado por 1 a 0 pelo AS Roma. “E Linssen é simpático, sorridente, sociável, prestativo. Praticamente tudo o que falta a Wout Weghorst.”

Por fim, Borst destaca que Linssen, com apenas 1,70 m de altura, é muito mais forte no jogo aéreo do que Weghorst, que tem 1,97 m. “Alguém que eu também consideraria uma boa opção. Mas, já que estamos falando de inclusão, técnico da seleção: pense no Bryan Linssen.”