Gary Neville, ídolo do Manchester United, insiste que uma "briga violenta" aconteceu no vestiário de seu ex-clube após as atitudes irritadas da dupla do clube, Lisandro Martínez e Amad Diallo.

Martínez (28 anos) e Amad (24 anos) estamparam as manchetes dos jornais após a derrota do Manchester United na Liga dos Campeões para o Atlético de Madri na última terça-feira, com duas declarações irritadas.

O zagueiro criticou a diretoria do Manchester United diante das câmeras pela falta de investimento durante a janela de transferências de verão, e posteriormente foi multado pelo clube.

Pouco depois da transmissão do discurso inflamado de Martínez, Amad escreveu em sua conta verificada no Snapchat: "Que vergonha maldita, não encontro palavras".

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, parece ter dado a entender que a reação do atacante marfinense serviu como uma demonstração de solidariedade a Martínez.

No entanto, o ídolo do Manchester United Neville, de 51 anos, insiste que a publicação de Amad era dirigida ao jogador da seleção argentina, segundo informou o jornal inglês "The Sun".

O renomado analista esportivo acredita que isso levou a um desentendimento entre os dois companheiros de equipe, além de uma reunião no vestiário com todos os jogadores.

Neville insiste que isso "só pode ser algo bom" para Carrick, de 45 anos, pois ajudou a equipe a construir alguma personalidade, o que ficou evidente no empate por 1 a 1 de domingo contra o Leeds no estádio Elland Road.

Neville disse à rede "Sky Sports": "Hoje é apenas um primeiro passo, mas não podemos nos deixar levar pelo otimismo".

E prosseguiu: "Acho que o vestiário teve um debate acalorado, e eles até realizaram uma reunião — isso é 100% certo. É impossível que não tenham tratado da questão de Martínez".

E completou suas declarações: "Se você pensar na publicação de Amad Diallo no Snapchat: 'Você é uma vergonha em todos os sentidos da palavra!', verá que ele está dirigindo suas palavras ao seu companheiro de equipe, então está claro que os dois estão trocando ofensas. Martínez saiu do normal, e Amad também".

E finalizou: "Talvez esse seja o ponto de virada. Talvez Lisandro Martínez tenha feito o melhor discurso motivacional de sua vida para o Manchester United na noite de terça-feira, talvez tenha lhes prestado um favor".



