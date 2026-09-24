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Hossam Hassan Egypt 2026Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Hossam Hassan: Shenawy estava acabado, mas voltou por meio da seleção

Egito x Angola
Egito
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Sudão do Sul x Egito
Sudão do Sul
H. Hassan
M. El Shenawy
Zamalek SC x Al Ahly
Zamalek SC
Al Ahly
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Egito
Angola
Sudão do Sul

O técnico do Egito afirmou que a decisão foi tomada por motivos técnicos

Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, falou sobre a exclusão do goleiro do Al Ahly, Mohamed El Shenawy, da atual convocação para os confrontos contra Angola e Sudão do Sul, válidos pelas eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

O treinador do Egito afirmou, durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida entre Egito e Angola, marcada para esta sexta-feira no Estádio do Cairo: "Mohamed El Shenawy, em determinado período, estava acabado e não jogava por seu clube, e, mesmo assim, recuperou seu nível através da seleção do Egito. E não só ele, mas também outros jogadores".

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Hossam ressaltou que a decisão foi tomada por motivos técnicos, dizendo: "Eu poderia ter dito que excluí El Shenawy por causa da lesão, mas essas são as minhas escolhas, esteja ele lesionado ou não".

E o ex-astro do Al Ahly e do Zamalek prosseguiu: "Todo o respeito a todos os jogadores, especialmente a Mohamed El Shenawy, que é um dos líderes da seleção do Egito e um dos jogadores que eu admiro".

O Grupo 2 das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027 é composto pelas seleções de "Egito, Angola, Malaui e Sudão do Sul".

A seleção egípcia enfrentará o Sudão do Sul na segunda rodada das eliminatórias, na terça-feira, dia 29 de setembro, quando visitará a cidade de Juba.

O Egito também disputará um amistoso contra a África do Sul, antes do fim da atual data Fifa, no domingo, dia 4 de outubro, no Estádio do Cairo.


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