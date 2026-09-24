Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, falou sobre a exclusão do goleiro do Al Ahly, Mohamed El Shenawy, da atual convocação para os confrontos contra Angola e Sudão do Sul, válidos pelas eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

O treinador do Egito afirmou, durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida entre Egito e Angola, marcada para esta sexta-feira no Estádio do Cairo: "Mohamed El Shenawy, em determinado período, estava acabado e não jogava por seu clube, e, mesmo assim, recuperou seu nível através da seleção do Egito. E não só ele, mas também outros jogadores".

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Hossam ressaltou que a decisão foi tomada por motivos técnicos, dizendo: "Eu poderia ter dito que excluí El Shenawy por causa da lesão, mas essas são as minhas escolhas, esteja ele lesionado ou não".

E o ex-astro do Al Ahly e do Zamalek prosseguiu: "Todo o respeito a todos os jogadores, especialmente a Mohamed El Shenawy, que é um dos líderes da seleção do Egito e um dos jogadores que eu admiro".

O Grupo 2 das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027 é composto pelas seleções de "Egito, Angola, Malaui e Sudão do Sul".

A seleção egípcia enfrentará o Sudão do Sul na segunda rodada das eliminatórias, na terça-feira, dia 29 de setembro, quando visitará a cidade de Juba.

O Egito também disputará um amistoso contra a África do Sul, antes do fim da atual data Fifa, no domingo, dia 4 de outubro, no Estádio do Cairo.



