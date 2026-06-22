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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hossam Hassan revela sua mensagem firme para punir a Nova Zelândia

Nova Zelândia x Egito
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H. Hassan
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Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, demonstrou sua satisfação com a valiosa vitória sobre a Nova Zelândia, por 3 a 1, na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia lidera a tabela do Grupo 7 com 4 pontos, dois pontos à frente da Bélgica e do Irã, enquanto a Nova Zelândia, última colocada, soma apenas um ponto.

Em declarações à rede de canais beIN SPORTS, Hossam disse: “Agradeço ao público que compareceu à partida de hoje; me senti como se estivéssemos no Egito”.

Ele acrescentou: “Agradeço também ao povo egípcio e, graças a Deus, por terem ficado felizes com a vitória sobre a Nova Zelândia”.

E continuou: “A quem devemos o mérito principal pelo sucesso? A Deus, depois aos meios que empregamos e, por fim, ao povo egípcio, que nos deu muita confiança e tem grande fé no time”.

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Ele destacou: “Agradeço também à comissão técnica e a Ibrahim Hassan, que criou um ambiente excepcional de disciplina e respeito entre os jogadores”.

Em declarações divulgadas pela agência Reuters, Husam Hassan disse que, no intervalo da partida contra a Nova Zelândia, informou aos seus jogadores que eles só voltariam ao campo no segundo tempo se estivessem determinados a conquistar a vitória que sua fiel torcida merecia.

Suas palavras firmes surtiram o efeito desejado, já que a seleção egípcia conseguiu se recuperar de um gol de desvantagem e conquistou a vitória por 3 a 1.

O técnico dos Faraós explicou: “No intervalo, disse aos jogadores que só voltaríamos ao campo se estivéssemos determinados a vencer e se buscássemos confiança no orgulho que sentimos graças ao apoio da torcida”.

Ele destacou: “À família do futebol egípcio: precisávamos de tempo para construir confiança, aproveitar nossos pontos fortes e relembrar nossa trajetória na qualificação, além do trabalho árduo realizado pelas gerações anteriores que tentaram criar oportunidades como essa”.

E continuou: “Queria que essa geração construísse seu próprio futuro e traçasse seu próprio caminho. Também queremos continuar evoluindo tanto no campeonato nacional quanto no futebol africano”.

O maior mérito por essa reviravolta cabe a Mohamed Salah, que marcou um gol e deu uma assistência, num momento em que a seleção egípcia demonstrou maior vitalidade e um jogo ofensivo mais fluido após o intervalo.

Hossam Hassan acrescentou: “Salah se esforçou muito em campo, e isso é algo que vocês precisam saber... Talvez eu seja o primeiro técnico a lhe dar a oportunidade de jogar em uma posição que faça jus à sua periculosidade e que esteja de acordo com suas possibilidades, habilidades e qualidades. Trabalhamos em muitos aspectos, e tenho certeza de que veremos ainda mais dele”.

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