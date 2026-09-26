Hossam Hassan enfrenta o fantasma da demissão diante do Sudão do Sul

A diretoria da Federação Egípcia de Futebol estuda a situação da comissão técnica da seleção do Egito, comandada por Hossam Hassan, em meio a um clima de instabilidade que cerca a equipe recentemente.

Segundo o site "Cairo 24", a federação prepara todos os cenários possíveis, caso a seleção fracasse contra o Sudão do Sul, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, e no amistoso previsto em seguida diante da África do Sul.

Leia também

Klopp tenta ressuscitar um cadáver

Local da lesão de Mbappé assusta o Real Madrid

Os últimos dias foram marcados por ampla polêmica em torno de algumas declarações e decisões de Hossam Hassan, entre elas sua fala contra Mohamed El Shenawy, goleiro do Al Ahly, além de sua decisão de substituir o astro egípcio Mohamed Salah, aos 61 minutos da partida contra Angola, na última sexta-feira, no Estádio do Cairo, que terminou com um empate sem gols pela primeira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações.

O site citou uma "fonte próxima à diretoria da Federação Egípcia de Futebol" afirmando que "Hossam Hassan é o treinador da seleção do Egito até o momento, mas todas as possibilidades permanecem em aberto ao longo do próximo período".

A fonte acrescentou: "Caso se decida por sua saída, a tendência será a contratação de um treinador estrangeiro de nível mundial, se os casos de fracasso aumentarem tanto no âmbito técnico quanto no pessoal".

O Egito será visitante da seleção do Sudão do Sul na próxima terça-feira, após a derrota deste último diante do anfitrião Malaui (2 a 1) na primeira rodada.

Hossam Hassan havia levado a seleção egípcia às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, pela primeira vez na história do Egito, antes da dramática derrota para a Argentina (3 a 2).



