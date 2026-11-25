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A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta quarta-feira a lista final de candidatos ao prêmio de melhor técnico da África de 2026, da qual ficaram de fora Hossam Hassan, ex-técnico da seleção do Egito, e Walid Regragui, ex-técnico da seleção do Marrocos, que haviam figurado na lista inicial de indicados.

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A lista final ficou restrita a três treinadores: o marroquino Mohamed Ouahbi, atual técnico da seleção do Marrocos; o senegalês Pape Thiaw, ex-técnico da seleção do Senegal; e o português Pedro Leitão Brito, conhecido como "Bubista", ex-técnico da seleção de Cabo Verde.

A Confederação Africana de Futebol deve revelar o vencedor do prêmio de melhor técnico da África de 2026 durante a cerimônia de premiação da CAF, marcada para 7 de dezembro, em Lagos, na Nigéria.

A exclusão de Hossam Hassan deixou o futebol egípcio sem representante na lista final do prêmio. O técnico da seleção do Egito era um dos nomes árabes de maior destaque entre os indicados na primeira fase, depois de levar o Egito à Copa do Mundo de 2026 e às oitavas de final do torneio, quando a equipe foi eliminada pela Argentina.

Walid Regragui também ficou fora da lista final, apesar de ter aparecido entre os indicados iniciais. Ele levou a seleção do Marrocos à final da Copa Africana de Nações de 2025 antes de deixar o cargo, que passou a ser ocupado por Mohamed Ouahbi. Assim, Ouahbi se tornou o único representante do Marrocos na disputa final pelo prêmio.

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Por outro lado, Mohamed Ouahbi garantiu seu lugar entre os três finalistas depois de assumir a seleção principal do Marrocos no lugar de Regragui e levá-la às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, fase em que foi eliminada pela França. No ano passado, ele já havia conquistado a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção de base do Marrocos.

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Pape Thiaw representa o futebol senegalês na lista final, depois de levar a seleção de seu país à final da Copa Africana de Nações de 2025. Ele também classificou o Senegal para a Copa do Mundo de 2026, em que a equipe chegou à fase de 32 avos de final.

Já o português Pedro Leitão Brito, o "Bubista", garantiu vaga entre os três finalistas graças ao feito histórico com a seleção de Cabo Verde, que ele classificou para a Copa do Mundo de 2026. A conquista representa um marco excepcional na história do futebol do país, que ainda chegou à fase de 32 avos de final em sua primeira participação no Mundial.

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A lista inicial divulgada pela Confederação Africana de Futebol tinha 10 treinadores e contava com uma expressiva presença árabe, com Hossam Hassan, Walid Regragui, Mohamed Ouahbi e Moatamed Gamal, técnico do Zamalek. Na fase final, porém, o número de candidatos foi reduzido para apenas três, com a permanência de Ouahbi e a saída dos demais nomes árabes.

As indicações iniciais também incluíam nomes que obtiveram resultados expressivos em clubes e seleções, entre eles o senegalês Lamine N'Diaye, campeão da Copa das Confederações da CAF com o USM Alger, da Argélia; o português Alexandre Santos, que levou o AS FAR, do Marrocos, à final da Liga dos Campeões da África; Miguel Cardoso, campeão da Liga dos Campeões da África e da Copa dos Três Continentes com o Mamelodi Sundowns; e Sébastien Desabre, que comandou a seleção da República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026.