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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Hossam Aouar: alcançamos nosso objetivo na elite da Ásia e buscamos uma temporada incrível

Al-Jazira x Al-Ittihad
Al-Jazira
Al-Ittihad
Liga dos Campeões da Ásia - Eliminatórias
H. Aouar
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Argélia

O meia argelino marcou um gol na vitória sobre o Al Jazira

O argelino Houssem Aouar, meio-campista do Al-Ittihad, expressou sua alegria após a vitória sobre o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, ressaltando o desejo dos jogadores de fazer uma temporada incrível com o "Tigres".

O Al-Ittihad venceu o Al-Jazira pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Mohammed bin Zayed, na capital emiradense Abu Dhabi, na fase preliminar de qualificação para a fase de liga do torneio da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Aouar afirmou em declarações aos canais "Abu Dhabi Sports" após o fim da partida: "Estamos muito felizes, porque nosso objetivo era jogar o torneio da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, e já nos classificamos (para a fase de liga)".

E acrescentou: "Não foi fácil, pois o adversário foi difícil, para ser sincero, e o clima também não estava bom, o que não nos ajudou, mas tínhamos que nos adaptar, e fizemos isso muito bem".

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E prosseguiu: "Agora estamos felizes, porque vamos jogar no lugar onde devemos estar, e esperamos fazer uma temporada incrível".

E continuou: "Certamente não ficamos felizes com o que aconteceu na temporada passada, mas o passado acabou, temos que esquecer isso e entender como aconteceu".

E seguiu: "Agora temos um novo treinador e uma nova metodologia, e devemos estar todos juntos, e a pré-temporada foi muito boa".

E acrescentou: "No meu caso, tive apenas 10 dias de preparação para a nova temporada, e isso é difícil, tanto que a partida contra o Al-Jazira foi como um jogo de preparação para mim, porque só joguei 45 minutos na pré-temporada".

E ressalvou: "Mas o time fez um trabalho incrível no período de treinamento na Espanha, assim como tudo o que fizemos na preparação, para estarmos prontos para o início da temporada e deixarmos nossa torcida orgulhosa de nós".

E concluiu: "Nosso primeiro jogo no Campeonato Saudita será no próximo sábado, e esperamos que a torcida esteja presente, porque precisamos dela, e agora estamos preparados e concentrados mentalmente, e entramos na temporada com ambições elevadas, como o Al-Ittihad sempre deve ter".

Vale lembrar que o Al-Ittihad iniciará a nova temporada da Liga Roshn no próximo sábado, quando recebe o Al-Khaleej, no estádio Al-Inma, na primeira rodada da competição.

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