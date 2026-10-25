A Confederação Asiática de Futebol anunciou o adiamento da partida entre o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, que estava marcada para esta segunda-feira, no estádio da Universidade Rei Saud, em Riade, pela fase de liga da zona Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, com uma nova data para o confronto a ser definida posteriormente.

A Confederação Asiática esclareceu, em comunicado oficial, que anunciará a nova data da partida e o horário de início no momento oportuno, sem revelar os motivos do adiamento nem definir uma data alternativa até agora.

O adiamento ocorre em um momento em que as duas equipes buscam melhorar seus resultados na fase de liga, já que o Al-Nassr ocupa a oitava colocação com 3 pontos, depois de iniciar sua caminhada com uma vitória, antes de sofrer uma pesada derrota diante do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 0.

Por outro lado, o Al-Wasl vive um início irregular, ocupando a 14ª colocação sem nenhum ponto, após as derrotas para o Al-Qadsiah e o Al-Ahli nas duas primeiras rodadas da competição.

De acordo com o regulamento do torneio, os oito primeiros clubes das zonas Oeste e Leste avançam às oitavas de final, antes de a competição prosseguir no sistema de rodadas eliminatórias para definir o campeão do continente.

Próximas partidas ALN Liga dos Campeões da Ásia 14:15 ALW

A Arábia Saudita deverá sediar as fases finais do torneio, a partir das quartas de final até a partida final, no sistema de concentração, no período de 23 de abril a 1º de maio de 2027.