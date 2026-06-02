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FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport
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Horários dos jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026: programação completa no horário do Pacífico (PT)

Copa do Mundo

Um guia completo com tudo o que você precisa saber para assistir a todos os jogos da Copa do Mundo transmitidos ao vivo no fuso horário do Pacífico

Já podemos quase sentir o gosto da comida de estádio e a energia crescendo. Mas antes de encher a geladeira e reservar o dia inteiro para hoje, vamos dar uma olhada na realidade: a Copa do Mundo da FIFA 2026 só começa oficialmente na quinta-feira, 11 de junho de 2026.


Embora não haja jogos ao vivo em campo hoje, a programação oficial de transmissões e jogos já está totalmente definida. Como o torneio será sediado aqui mesmo na América do Norte (EUA, Canadá e México), os torcedores da Costa Oeste terão uma grande vantagem logística.

Diga adeus aos alarmes marcados para as 4h da manhã ou à tentativa de assistir às partidas às escondidas debaixo da mesa ao amanhecer, como nos torneios anteriores na Europa ou na Ásia. Em vez disso, os telespectadores do Horário do Pacífico (PT) desfrutarão de uma rotina incrível de partidas matinais para acompanhar com o café, confrontos perfeitos na hora do almoço e verdadeiras rodadas duplas no horário nobre da noite.

Abaixo, o guia definitivo da GOAL com os horários recorrentes do torneio e a programação exata no horário do Pacífico (PT) para a tão esperada semana de abertura.



📅 Copa do Mundo de 2026: Programação de jogos da semana de abertura (horário do Pacífico)

Data

Confronto

Hora do pontapé inicial (horário do Pacífico)

Local / Cidade-sede

Canais de transmissão

Quinta-feira, 11 de junho

México x África do Sul

12h (meio-dia)

Estádio da Cidade do México

FOX, Tubi 4K / Univision


Coreia do Sul x República Tcheca

19h

Estádio de Guadalajara

FS1 / Universo

Sexta-feira, 12 de junho

Canadá x Bósnia e Herzegovina

12h

Estádio de Toronto

FOX / TSN


Estados Unidos x Paraguai

18h

Estádio SoFi (Los Angeles)

FOX / Peacock

Sábado, 13 de junho

Catar x Suíça

12h

Área da Baía de São Francisco

FOX


Brasil x Marrocos

15h

Nova York e Nova Jersey

FS1


Haiti x Escócia

18h

Estádio de Boston

FS1


Austrália x Turquia

21h

BC Place (Vancouver)

FOX

Domingo, 14 de junho

Alemanha x Curaçao

10h

Estádio de Houston

FOX


Holanda x Japão

13h

Estádio de Dallas

FOX


Costa do Marfim x Equador

16h

Estádio da Filadélfia

FS1


Suécia x Tunísia

19h

Estádio de Monterrey

FS1

Os horários diários padrão da Copa do Mundo de 2026 (horário do Pacífico)

Durante a extensa fase de grupos com 72 partidas, os jogos serão escalonados ao longo do dia para que os torcedores possam acompanhar o máximo possível de ação consecutiva. Se você está tentando planejar sua agenda de trabalho na Costa Oeste ou seus blocos de tempo no calendário, estas são as janelas recorrentes a serem observadas:

  • A janela do café da manhã (9h / 10h, horário do Pacífico): Ótima para deixar aberta em um segundo monitor enquanto você dá um jeito na sua caixa de entrada.
  • A Janela do Intervalo do Almoço (12h / 13h PT): Perfeita para acompanhar jogos duplos de grande destaque enquanto almoça.
  • A Janela Pós-Trabalho (16h / 17h PT): Assista ao segundo tempo assim que encerrar o expediente.
  • A sessão noturna no horário nobre (19h / 20h / 21h PT): Partidas de destaque, com jogos da seleção anfitriã em Los Angeles, Seattle e Vancouver.



Onde assistir na Costa Oeste

Se você planeja cortar totalmente a TV a cabo antes do dia da abertura, algumas plataformas importantes oferecem as transmissões digitais de melhor qualidade:

  1. Fubo (A escolha dos fanáticos por esportes): Transmite todas as principais emissoras em inglês e espanhol (FOX, FS1, Telemundo, Universo). Inclui um prático recurso de DVR na nuvem ilimitado, caso você precise gravar uma partida matinal enquanto estiver preso em uma reunião.
  2. Peacock (Central em espanhol): Transmite todos os 104 jogos ao vivo em espanhol via Telemundo Deportes e Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium).
  3. FOX One e Tubi (os centros gratuitos e independentes): O aplicativo premium da FOX, o FOX One, oferecerá transmissão direta ao consumidor para cada minuto de jogo, enquanto seu serviço de streaming gratuito, o Tubi, terá um centro totalmente dedicado à Copa do Mundo com reprises de jogos 24 horas por dia e destaques condensados sob demanda.

📺 Observação sobre streaming em 4K: Planejando aproveitar ao máximo sua tela 4K para a partida da seleção americana no SoFi Stadium? Certifique-se de que sua rede Wi-Fi doméstica mantenha uma velocidade estável de pelo menos 25 Mbps para evitar qualquer pixelização repentina ou buffering no momento em que o árbitro for verificar o VAR.

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