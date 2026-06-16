Horários dos jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026: Programação completa no horário das Montanhas (MT)

Praticamente já podemos sentir o gosto da comida de estádio e a expectativa eletrizante crescendo. Mas antes de encher a geladeira e esvaziar completamente sua agenda pelo resto do dia, vamos fazer uma pausa para uma rápida dose de realidade: a Copa do Mundo da FIFA 2026 só começa oficialmente na quinta-feira, 11 de junho de 2026.

Embora não haja jogos ao vivo em campo hoje, os horários oficiais de transmissão e os horários das partidas já estão totalmente definidos. Como o histórico torneio de 48 seleções será co-sediado na América do Norte (EUA, Canadá e México), os torcedores que assistirem do Fuso Horário das Montanhas estão em uma posição privilegiada.

Diga adeus à necessidade de ajustar alarmes brutais para a 1h da manhã ou de tentar assistir às escondidas aos jogos da madrugada debaixo da mesa, como acontecia em torneios anteriores na Europa ou na Ásia. Em vez disso, os telespectadores do Fuso Horário das Montanhas (MT) terão uma rotina dos sonhos: jogos na hora do café no meio da manhã, horários perfeitos no início da tarde e verdadeiros confrontos no horário nobre da noite.

Confira abaixo o guia definitivo da GOAL com os horários recorrentes do torneio e a programação exata no Fuso Horário das Montanhas (MT) para a tão esperada semana de abertura.





📅 Copa do Mundo de 2026: Resultados dos jogos da semana de abertura (Horário Central)

Os dias históricos de abertura proporcionaram uma visão incrível de como esses horários funcionam em tempo real. Veja a seguir como os confrontos de grande destaque da semana de abertura se desenrolaram nas emissoras, agora atualizados com os placares finais:

Data Confronto Hora do início (CT) / Resultado Local / Cidade-sede Canais de transmissão Quinta-feira, 11 de junho México x África do Sul México 2 x 0 África do Sul Estádio da Cidade do México FOX, Tubi 4K / Univision

Coreia do Sul x República Tcheca Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca Estádio de Guadalajara FS1 / Universo Sexta-feira, 12 de junho Canadá x Bósnia e Herzegovina Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina Estádio de Toronto FOX / TSN

Estados Unidos x Paraguai EUA 4 x 1 Paraguai Estádio SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sábado, 13 de junho Catar x Suíça Catar 1 x 1 Suíça Região da Baía de São Francisco FOX

Brasil x Marrocos Brasil 1 x 1 Marrocos Nova York e Nova Jersey FS1

Haiti x Escócia Haiti 0 x 1 Escócia Estádio de Boston FS1

Austrália x Turquia Austrália 2, Turquia 0 BC Place (Vancouver) FOX Domingo, 14 de junho Alemanha x Curaçao Alemanha 7 x 1 Curaçao Estádio de Houston FOX

Holanda x Japão Holanda 2 x 2 Japão Estádio de Dallas FOX

Costa do Marfim x Equador Costa do Marfim 1 x 0 Equador Estádio da Filadélfia FS1

Suécia x Tunísia Suécia 5 x 1 Tunísia Estádio de Monterrey FS1

Horários diários padrão da Copa do Mundo de 2026 (MT)

Durante a extensa fase de grupos, com 72 partidas, os jogos serão escalonados sequencialmente para garantir que os fãs de futebol possam acompanhar o máximo possível de partidas consecutivas. Se você estiver planejando sua agenda de trabalho em casa para o verão ou organizando blocos no calendário, estas são as janelas recorrentes que devem ser levadas em consideração:

A Janela do Meio da Manhã (10h / 11h MT): A transmissão de fundo perfeita para deixar rodando no seu segundo monitor enquanto você dá um jeito na sua caixa de entrada matinal antes do almoço.

A Programação do Almoço/Início da Tarde (13h / 14h MT): Ótima para fazer uma pausa no meio do dia ou acompanhar jogos importantes em rodadas duplas enquanto almoça.

A janela pós-trabalho (16h / 17h MT): Partidas de destaque da fase de grupos transmitidas bem na hora em que você encerra o dia de trabalho e se acomoda para a noite.

A sessão noturna no horário nobre (19h / 20h / 22h MT): Jogos decisivos disputados no horário noturno em cidades da Costa Oeste, como Los Angeles, Seattle e Vancouver.









Onde assistir online no fuso horário das Montanhas

Se você planeja cortar totalmente a TV a cabo antes do início da temporada, algumas plataformas digitais importantes oferecerão as transmissões mais nítidas e confiáveis:

Fubo (a escolha dos fanáticos por esportes): Transmite todas as principais redes do torneio em inglês e espanhol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Inclui um recurso de DVR na nuvem ilimitado, caso você precise gravar uma partida às 13h enquanto estiver em uma reunião com um cliente. Peacock (Central de conteúdo em espanhol): Transmite todas as 104 partidas ao vivo em espanhol pela Telemundo Deportes e pelo Universo por US$ 10,99/mês (plano Premium). FOX One e Tubi (As plataformas gratuitas e independentes): O novíssimo aplicativo premium da FOX, o FOX One , oferecerá transmissão direta ao consumidor para cada minuto de jogo. Já o Tubi , seu serviço gratuito de streaming com anúncios, terá uma seção totalmente dedicada à Copa do Mundo, com reprises de partidas 24 horas por dia e destaques resumidos sob demanda.