Jorrel Hato está na lista final de 25 nomes do prêmio Golden Boy, anunciou o Tuttosport nesta segunda-feira. Dois holandeses já venceram o prestigioso prêmio antes: Rafael van der Vaart, em 2003, e Matthijs de Ligt, em 2018.

Hato (20) tem, na maioria das vezes, uma vaga no time titular do Chelsea nesta temporada. Geralmente como lateral-esquerdo, mas às vezes também como ponta pela esquerda. Na seleção da Holanda, ele é reserva. Xavi o utilizou apenas por meia hora saindo do banco contra a Sérvia nesta Data Fifa.

Por isso, fica a dúvida se Hato está entre os favoritos ao prêmio Golden Boy. Lennart Karl (Bayern de Munique), Pau Cubarsí (Barcelona) e Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) parecem ter muito mais chances de conquistar o prêmio, que provavelmente será entregue em novembro.

Vencedores anteriores não concorrem desta vez ao prestigioso troféu. Com isso, Hato não enfrenta concorrência de nomes como Lamine Yamal e Desiré Doué, que no ano passado foi eleito o melhor jogador sub-21.

O Tuttosport formou um júri de 11 jornalistas, com um repórter do De Telegraaf como representante holandês. Ainda não se sabe em quem será depositado o voto vindo da Holanda.