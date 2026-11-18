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A Holanda se classificou na terça-feira no sufoco para a Eurocopa Sub-21, que será disputada no verão do ano que vem, na Sérvia e na Albânia. Na quarta-feira, a UEFA divulgou a divisão definitiva dos potes para o sorteio, marcado para quinta-feira, 26 de novembro, no Sava Congress Center, em Belgrado, capital da Sérvia.

Com base no coeficiente das seleções sub-21, a Holanda ficou no pote 2. A equipe comandada por Michael Reiziger estará ao lado das seleções da mesma categoria de França, Itália e Croácia e, portanto, não enfrentará esses países na fase de grupos do torneio.

Como era de se esperar, as seleções mais fortes, ao menos no papel, estão no pote 1: Alemanha, Inglaterra, Espanha e Portugal. O pote 3 reúne Finlândia, Grécia, Noruega e Polônia, enquanto Albânia, Bélgica, Sérvia e República Tcheca compõem o pote 4.

O torneio começa em 16 de junho e vai até 3 de julho. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final. Além do título europeu, estarão em disputa três vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles (2028). Assim, os participantes da disputa pelo terceiro lugar ainda terão muito pelo que jogar.

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Reiziger e seus jogadores provavelmente esperarão evitar a Noruega, do pote 3. Os escandinavos terminaram bem à frente da Holanda no grupo das eliminatórias, obrigando a equipe de Reiziger a buscar a classificação para o torneio no Leste Europeu por meio dos playoffs. A Inglaterra venceu as duas últimas edições da Eurocopa Sub-21, em 2025 e 2023

Tópicos relacionados

Pote 1: Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal

Pote 2: França, Itália, Croácia, Holanda

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Pote 3: Finlândia, Grécia, Noruega, Polônia

Pote 4: Albânia, Bélgica, Sérvia, República Tcheca