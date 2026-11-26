A Holanda teve uma quinta-feira positiva no ranking de coeficientes. Ajax, NEC e AZ somaram pontos nas competições europeias, mas o país não tirou grande proveito disso, já que a Bélgica também conquistou muitos pontos.
A Holanda ocupa atualmente o oitavo lugar no ranking europeu de coeficientes. A classificação determina quantos times de cada país podem disputar as competições europeias.
A Holanda tenta alcançar a Bélgica, mas ainda não consegue reduzir a distância. Atualmente, a Bélgica tem 65.250 pontos, contra 57.395 da Holanda.
Na noite de quinta-feira, a Bélgica ampliou sua vantagem. Com as três vitórias de Ajax (4 a 0 sobre o FC Thun), AZ (4 a 2 contra o Sparta Praga) e NEC (3 a 1 sobre o Stade Rennes), a Holanda somou exatamente 1 ponto.
A Bélgica, por sua vez, somou 1,2 ponto no coeficiente. O STVV venceu o Hajduk Split por 2 a 0 fora de casa, o KAA Gent empatou por 1 a 1 com o Rode Ster FC, o Union Sint-Gillis empatou por 2 a 2 com o Lech Poznan e o RSC Anderlecht venceu o OFI Creta por 3 a 1.
Com isso, os belgas ampliaram em 0,2 ponto a vantagem sobre a Holanda. A Turquia, nona colocada, somou 0,8 ponto e ficou ainda mais para trás na noite de quinta-feira.
O Sint-Truiden está bem posicionado para avançar na Conference League. O time acumulou dez pontos e ocupa o terceiro lugar na classificação. O Gent está em 22º nessa competição, enquanto Ajax e Twente ocupam o quarto e o sétimo lugares.
Na Liga Europa, o Anderlecht está em 11º lugar, e o Sint-Gillis, em sexto. O AZ ocupa a décima posição, e o NEC é o oitavo colocado da Liga Europa.