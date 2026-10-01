Holanda sob avaliação: reservas recebem notas amplamente positivas, irmãos Timber levam 3,5

A seleção holandesa retomou a Liga das Nações com um empate por 2 a 2 contra a Grécia. O técnico Xavi Hernández mudou sua equipe em várias posições, às vezes de forma forçada, mas isso não surtiu exatamente o efeito desejado. Voetbalzone avalia os titulares e os reservas que atuaram por pelo menos 45 minutos com notas.

A maior nota entre os titulares no duelo com a Grécia vai para Crycensio Summerville. O atacante correu sem parar e, principalmente no segundo tempo, criou muito perigo. Por isso, recebe 6,5. Joey Veerman, que deu uma assistência, também fica com uma nota positiva: 6.

As menores notas são para Jurriën Timber, Quinten Timber, Guus Til, Denzel Dumfries e Ruben van Bommel. Os irmãos Timber, em especial, tiveram uma atuação fraca em Tessalônica.

No primeiro gol dos gregos, muita coisa já deu errado. Dumfries perdeu uma disputa pelo alto, após o avanço desnecessário de Timber, deixando Virgil van Dijk sozinho. O defensor do Liverpool depois apenas recuou e permitiu que a Grécia marcasse.

O segundo gol começou com Van Bommel. Ele passou a bola diretamente para o adversário dentro da área da seleção holandesa. Na sequência, Jurriën Timber defendeu mal o cruzamento. Ele recebe, assim como o irmão, nota 3,5.



Notas da seleção holandesa

Jogadores Nota Bart Verbruggen 5 Denzel Dumfries 5 Jurriën Timber 3,5 Virgil van Dijk 5 Micky van de Ven 5 Joey Veerman 6 Quinten Timber 3,5 Guus Til 4 Crysencio Summerville 6,5 Mexx Meerdink 5 Ruben van Bommel 4,5 Ryan Gravenberch 6 Tijjani Reijnders 7 Noa Lang 7,5



