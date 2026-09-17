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imago-sport-1083343678.jpgANP
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Holanda ou Marrocos? Talento do PSV, Amir Bouhamdi fala sobre carreira internacional

PSV
Países Baixos
Marrocos
A. Bouhamdi

Amir Bouhamdi vive nesta temporada sua afirmação no PSV, e isso leva imediatamente a perguntas sobre seu futuro. Afinal, por qual país o ponta-esquerda de dezoito anos quer disputar suas partidas internacionais: Holanda ou Marrocos?

Bouhamdi nasceu em Sittard e, portanto, cresceu na Holanda. Mas, por causa da nacionalidade de seus pais, ele também pode optar por Marrocos.

“Enquanto isso, eu me sinto um morador de Eindhoven, mas minha origem marroquina é uma parte importante da minha identidade”, disse ele sobre o assunto na revista De PSV Supporter.

“Joguei pela Holanda Sub-18 e também fui convocado uma vez para o Marrocos Sub-20. Infelizmente, na ocasião, não pude ir por causa de uma lesão.”

“Então, ainda posso atuar pelos dois países. Quando essa escolha surgir em algum momento, vou ver o que faço. Não preciso tomar essa decisão agora. Meu foco está no PSV e no meu desenvolvimento aqui.”

Bouhamdi jogou nas categorias de base de Roda JC e PSV. No início de agosto, ele fez sua estreia no time principal do clube de Eindhoven, no duelo perdido por 4 a 0 para o AZ, pela Johan Cruijff Schaal.

No total, Bouhamdi soma atualmente seis partidas pelo PSV principal. Nelas, deu duas assistências. Pelo Jong PSV, a joia disputou até aqui treze jogos: um gol e três assistências.

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