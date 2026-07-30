Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, admitiu que errou em suas declarações anteriores sobre o futuro do diretor esportivo, Max Eberl, afirmando que se desculpou pessoalmente com ele.

Hoeness havia estimado as chances de permanência de Eberl, cujo contrato se estende até o verão de 2027, em "60 contra 40" antes da final da Copa da Alemanha diante do Stuttgart, algo que foi interpretado como uma dúvida sobre o futuro do diretor esportivo no gigante bávaro.

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Hoeness afirmou, em declarações à rede alemã "SPORT1", nesta quinta-feira, que não esperava a publicação da entrevista que concedeu à revista "Der Spiegel" imediatamente antes da partida final.

E disse: "Primeiramente, tenho que dizer que fiquei muito irritado comigo mesmo". Acrescentou que acreditava que suas declarações seriam publicadas uma semana depois, descrevendo essa crença como "ingênua".

E prosseguiu: "É evidente que gostaram muito das minhas declarações, então elas foram publicadas já na manhã de sábado. E, com isso, não tratei o Max da maneira adequada antes da partida da Copa, e também me desculpei com ele".

Ao ser questionado sobre as chances de Eberl permanecer em seu cargo atualmente, respondeu: "No momento, acredito que sejam 100%".

Motivos de satisfação

Hoeness disse que um dos motivos de sua satisfação com Eberl é o sucesso do Bayern de Munique no mercado de transferências de verão pela segunda temporada consecutiva.

Ele apontou que Eberl, em colaboração com o outro diretor esportivo, Christoph Freund, conseguiram contratar Nathaniel Brown e Ismail Saibari, dois jogadores que o clube considerava necessários, além de o conselho de supervisão ter aprovado ambas as negociações "com todo o prazer".

E esclareceu que o craque marroquino, Saibari, chamou sua atenção durante a Copa do Mundo, enquanto descreveu Brown, vindo do Eintracht Frankfurt, como um "talento enorme", acrescentando: "Ele tinha propostas da Inglaterra, mas nunca as considerou. Queria muito se transferir para o Bayern de Munique. Adoro jogadores assim".

Hoeness também elogiou os rendimentos financeiros que o clube obteve com a venda de Noel Aseko, Daniel Peretz, Alexander Nübel e Jonah Kusi-Asare.