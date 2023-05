Histórico ruim de estreias de técnicos no Corinthians derruba invencibilidade de Luxemburgo

Corinthians foi superado em casa pelo Independiente Del Valle na estreia de Luxemburgo

A reestreia de Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians foi com uma amarga derrota. O time perdeu em casa por 2 a 1 para o Independiente del Valle e se complicou bastante na fase de grupos da Copa Libertadores. O alvinegro está apenas na terceira posição do grupo E, atrás do Del Valle e do líder Argentinos Juniors. O histórico de estreias de técnicos no Corinthians, aliás, não tem trazido boas lembranças para os torcedores.

Desde a virada deste século, 28 treinadores diferentes já assumiram o comando da equipe. Segundo levantamento feito pelo portal Meu Timão, de 2001 a 2023, foram 14 vitórias, 13 derrotas e sete empates em estreias de técnicos no clube paulista. O retrospecto não considera os primeiros jogos de interinos.

Os últimos cinco comandantes corintianos foram derrotados em suas estreias: Sylvinho (revés para o Atlético Goianiense, por 1 a 0); Vítor Pereira (para o São Paulo, por 1 a 0); Fernando Lázaro (para o Bragantino, por 1 a 0); Cuca (para o Goiás, por 3 a 1); e agora Vanderlei Luxemburgo (para o Del Valle, por 2 a 1).

O resultado negativo diante do Independiente del Valle, por sinal, derrubou o retrospecto positivo de estreias de Vanderlei Luxemburgo. Considerando as últimas 22 estreias em competições oficiais, Luxemburgo foi derrotado apenas nesta terça-feira. Foram 13 vitórias, oito empates e uma derrota.

O treinador não perdia em uma estreia em torneio oficial desde 1998, justamente quando assumiu o Corinthians pela primeira vez. Naquela ocasião, a equipe alvinegra foi superada pelo rival Palmeiras, por 4 a 2.