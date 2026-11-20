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Maestro visionário da era de ouro da J.League, Hiroshi Nanami usava seu extraordinário pé esquerdo como uma bússola para conduzir o Júbilo Iwata e a seleção japonesa a conquistas históricas, mostrando que o grande segredo do futebol está em controlar o ritmo do jogo.

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Numa época em que o futebol moderno começava a se obcecar pela distância percorrida e pela força física, Hiroshi Nanami representava uma antítese serena e brilhante. Era um armador que não precisava correr sem rumo, pois conseguia ter o campo inteiro na palma da mão com um simples movimento do pé esquerdo. Metrônomo indiscutível do Júbilo Iwata e dono da emblemática camisa 10 da seleção japonesa, ele ajudou a moldar uma era de ouro do futebol do país com sua elegância.

Sua trajetória o levou dos campos tranquilos de Shizuoka aos canais históricos de Veneza e, por fim, ao grande palco da Copa do Mundo de 1998. Ao longo de uma carreira repleta de conquistas, ganhou fama de estrategista capaz de elevar a inteligência de todos ao seu redor. Até hoje, seu legado é um lembrete de que o futebol não é apenas um jogo de velocidade, mas também um espaço para infinitas possibilidades artísticas.

Das terras férteis de Shizuoka aos primeiros acordes de uma sinfonia em Iwata

Nascido em 28 de novembro de 1972, em Fujieda, tradicional centro do futebol na província de Shizuoka, Hiroshi Nanami teve seu destino traçado nos gramados desde cedo. Em Fujieda, o futebol era tratado com enorme reverência, e esperava-se dos jovens jogadores uma técnica impecável. Ele desenvolveu suas habilidades na prestigiada escola Shimizu Shogyo, que revelou alguns dos jogadores mais técnicos do país, antes de aperfeiçoar seu jogo na Universidade Juntendo.

Em 1995, o promissor meio-campista assinou com o Júbilo Iwata e logo se tornou presença constante em uma equipe titular repleta de estrelas. Sua temporada de estreia foi impressionante: ele trouxe uma calma rara e calculada a uma liga que muitas vezes tinha um ritmo frenético e caótico. Atuando como armador recuado, demonstrava uma maturidade incomum para sua idade e encontrava passes capazes de romper a defesa com precisão milimétrica.

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Seu extraordinário pé esquerdo chamou a atenção da lenda italiana Salvatore "Totò" Schillaci, que dividiu o vestiário com Nanami no Júbilo Iwata e o elogiou à imprensa italiana: "Aqui no Japão, ele é um dos melhores. Faz tudo com a esquerda. Suas especialidades são as assistências... e as cobranças de falta: implacável. Ele me lembra Giuseppe Giannini."

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Entre 1996 e 1998, Nanami se tornou o coração do Júbilo Iwata e conduziu o clube a um título da J1 League, a uma Copa da J.League e ao prestigioso Campeonato Asiático de Clubes. Seu domínio no futebol nacional lhe rendeu três escolhas consecutivas para a seleção da J.League e consolidou sua condição de principal meio-campista do país. Na seleção, herdou a responsabilidade de vestir a camisa 10 do Japão e comandou a equipe na histórica primeira classificação do país para a Copa do Mundo, em 1998.

Na Copa do Mundo da França, Nanami disputou todos os minutos dos jogos do Grupo H e enfrentou grandes estrelas do futebol mundial. Lutou no meio-campo contra Juan Sebastián Verón e Javier Zanetti na derrota apertada por 1 a 0 para a Argentina, antes de medir forças com Aljoša Asanović e Robert Prosinečki, da Croácia, em Nantes. Contra a Jamaica, em Lyon, seus passes criativos ajudaram a superar a defesa e permitiram que seu companheiro Masashi "Gon" Nakayama marcasse o primeiro gol do Japão na história das Copas do Mundo.

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Em meados de 1999, o refinamento técnico de Nanami já havia encantado observadores europeus. Em busca de um substituto à altura de Álvaro Recoba, o Venezia FC, da Serie A, contratou Nanami por empréstimo em uma negociação de grande repercussão. O presidente do clube veneziano, Maurizio Zamparini, apresentou à imprensa italiana seu novo astro japonês com grandes expectativas:"Nanami tem a mesma classe de Recoba."

A passagem de Nanami pela cidade dos canais foi marcada pelas dificuldades de enfrentar uma liga italiana muito física e defensiva. Ele marcou apenas um gol, contra a Udinese, em 24 partidas, e o Venezia acabou rebaixado. Ainda assim, o maestro de Shizuoka preferiu enxergar sua aventura italiana com profunda gratidão, não com decepção. Ao retornar a Iwata no fim de 2000, refletiu:"Uma experiência na Itália é mais importante que dinheiro."

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Ao voltar para casa, Nanami atingiu o ponto mais alto da carreira na Copa da Ásia de 2000, disputada no Líbano. Presente em todos os minutos do torneio, marcou três gols decisivos, conduziu o Japão ao título e foi eleito o melhor jogador da competição.

O triunfo continental abriu caminho para o experimento tático mais célebre do Júbilo Iwata, em 2001: a revolucionária formação "N-Box". Criado pelo técnico Masakazu Suzuki para reduzir as distâncias percorridas e maximizar a posse de bola, o sistema distribuía cinco meio-campistas em um desenho compacto, como o número cinco na face de um dado, com Nanami exatamente no centro. Ao seu redor estavam Toshiya Fujita, Daisuke Oku, Takashi Fukunishi e Toshihiro Hattori. Essa disposição permitia que trocassem passes em uma velocidade vertiginosa.

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Ao relembrar a dificuldade de executar o sistema e a genialidade que ele revelou, o ex-companheiro Takashi Fukunishi contou:"No começo, todos diziam que era impossível durante a pré-temporada... a região onde Nanami estava vivia congestionada, mas, porque ele estava ali, conseguíamos manter a posse de bola em qualquer lugar."

A lesão no joelho, os últimos empréstimos e a despedida em Iwata

As exigências físicas implacáveis do futebol de alto nível acabaram cobrando seu preço do elegante armador. Em 2001, Nanami sofreu uma grave lesão no joelho que, na prática, encerrou sua carreira internacional após 67 jogos e 9 gols pela seleção. A lesão tirou parte de sua agilidade e o obrigou a depender inteiramente do posicionamento e da percepção espacial para seguir jogando. Embora tenha voltado para ajudar o Júbilo Iwata a conquistar outro título da J1 League em 2002 e a Copa do Imperador em 2003, sua capacidade física ficou comprometida de forma permanente.

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Em seus últimos anos, tentou reencontrar a antiga magia em breves empréstimos ao Cerezo Osaka e ao Tokyo Verdy, antes de voltar ao Júbilo Iwata para um último capítulo emocionante. Em novembro de 2008, convivendo com dores crônicas no joelho e percebendo que já não conseguia atuar no nível que exigia de si mesmo, Nanami anunciou oficialmente sua aposentadoria.

O discreto escultor dos futuros craques do Japão e a melodia eterna de seus passes

Depois de pendurar as chuteiras, Nanami levou naturalmente sua inteligência tática para a carreira de treinador. Voltou ao seu querido Júbilo Iwata como técnico em setembro de 2014 e conseguiu conduzir o clube de volta à J1 League em 2015. Também teve uma passagem como treinador do Matsumoto Yamaga antes de assumir seu atual e prestigiado cargo de auxiliar técnico da seleção japonesa, sob o comando de Hajime Moriyasu.

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Sua visão tática e sua ênfase em padrões de excelência mundial continuam a moldar a próxima geração de estrelas japonesas. O meio-campista da seleção Daichi Kamada contou recentemente como os métodos atuais de Nanami têm ajudado a equipe a evoluir:

"O senhor Nanami nos mostrou vídeos de como os melhores jogadores do mundo driblam os defensores e de quando finalizam, para que possamos evoluir ainda mais... Como o senhor Nanami chamou nossa atenção para isso, acho que todos podem se concentrar mais em colocar isso em prática."

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O legado de Hiroshi Nanami não se resume aos troféus: inclui uma filosofia de futebol rara e artística. Numa era que dá cada vez mais prioridade aos números físicos e à força atlética, ele segue como um símbolo de que uma mente brilhante e um pé esquerdo de ouro podem comandar o futebol.