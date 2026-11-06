O Anthony Gordon revelou detalhes de sua tentativa de falar espanhol durante sua última aparição na imprensa, depois de ter começado a se preparar para aprender catalão e espanhol assim que soube que sua transferência para o Barcelona estava próxima.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Gordon explicou recentemente que começou a estudar idiomas desde que soube que iria se juntar ao Barcelona, mais especificamente catalão e espanhol, o que reflete o quanto ele se esforça para aprender, já que planejava realizar a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto entre Barcelona e Aston Villa na Liga dos Campeões da Europa, na última segunda-feira, em espanhol, em um movimento que teria sido uma grande surpresa.

E essa era de fato a sua intenção, tanto que ele passou a noite anterior à coletiva preparando as possíveis respostas em conjunto com sua equipe de relações públicas e sua professora, mas sentiu um grande receio quando se sentou diante de cerca de 100 jornalistas e pediu para responder em inglês.

Ainda assim, o jogador prometeu continuar a treinar o espanhol para que possa dar esse passo em um futuro próximo.

E isso não vai demorar muito, pois pessoas próximas a ele afirmam que ele vem fazendo grandes progressos no aprendizado do idioma, além de estar ciente de que dominá-lo não representa apenas uma forma de respeitar a cultura, mas também reflete seu desejo de passar longos anos vestindo a camisa do Barcelona.

A verdade é que Gordon havia planejado tudo desde que soube que iria enfrentar o Aston Villa, e percebeu que havia a possibilidade de participar da coletiva de imprensa, por ser o único jogador inglês no elenco da equipe.

Mas Gordon percebeu, ao ver essa grande presença da imprensa, que talvez não fosse o momento adequado para viver essa experiência.