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Campeão da tríplice coroa pelo Manchester United, Henning Berg reencontra a Juventus nesta quinta-feira como técnico do Omonia e espera testar seu time cipriota em Turim. Já Luciano Spalletti alertou que a Juventus não pode subestimar o adversário e confirmou Jeff Ekhator e Andrea Cambiaso entre os titulares.

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Spalletti cobra foco, enquanto Berg celebra reencontro em Turim

O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, pediu a seus jogadores que deixem a tensão de lado sem perder a concentração para o confronto desta quinta-feira pela Liga Europa contra o Omonia, comandado pelo ex-zagueiro do Manchester United Henning Berg. Berg enfrentou a Juventus três vezes na Champions League quando jogava em Old Trafford. Uma delas foi na partida de ida da semifinal de 1998/99, na qual sofreu uma lesão no ligamento do joelho que o tirou da final da tríplice coroa do United. Agora, ele celebra a oportunidade de testar seu time cipriota em Turim.

“Estamos felizes por estar aqui hoje e enfrentar a Juventus, um time de qualidade. É uma experiência para nós, vamos tentar fazer o melhor jogo [que pudermos]”, disse Berg. Spalletti, porém, insistiu que a Juventus não pode subestimar o Omonia e sua força nos contra-ataques: “O Omonia tem seis pontos na tabela e está em terceiro lugar no campeonato nacional. É um time com jogadores dispostos a correr, forte nos contra-ataques... Não podemos nos dar ao luxo de tratar com displicência nem mesmo um treino, muito menos um jogo da Liga Europa.”

Getty Images

Spalletti confirma Ekhator e Cambiaso como titulares

A Juventus está invicta há 15 jogos em casa pela Liga Europa e soma dez pontos em quatro partidas da fase de liga, mas Spalletti admitiu que ainda percebe certa tensão no jogo de seu elenco. Para acrescentar presença física ao ataque ao lado de Nick Woltemade, que vive boa fase e contribuiu com três gols e duas assistências em quatro jogos europeus, o técnico confirmou que o atacante Jeff Ekhator e o defensor Andrea Cambiaso serão titulares.

“Precisamos jogar de forma ainda mais solta. Em algumas ocasiões, ainda vejo os jogadores um pouco tensos”, explicou Spalletti. “[Jeff] Ekhator vai jogar amanhã... Presença física não serve apenas para marcar gols, mas também para oferecer uma opção quando o jogo fica truncado ou apertado. [Andrea] Cambiaso vai jogar amanhã. Ele é um profissional sério... Confio plenamente nele.”

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Neto elogia determinação do elenco, enquanto Yildiz segue em recuperação

Spalletti também ressaltou que a Juventus não correrá nenhum risco com o atacante lesionado Kenan Yildiz: “A recuperação de [Kenan] Yildiz? Está indo muito bem. Precisamos dar espaço a ele e esperar o momento certo, sem correr riscos.” Enquanto isso, o goleiro Norberto Neto elogiou a determinação que encontra ao lado de Guglielmo Vicario e Carlo Pinsoglio após aceitar o chamado da Juventus para retomar a carreira.

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“Ver a determinação desses rapazes é contagiante, é muito positivo... Temos de lutar para encontrar equilíbrio e consistência”, disse Neto. “Quando a Juventus me ligou, eu estava em um momento em que esperava por algo que fizesse sentido para a minha carreira. A vida me ofereceu essa oportunidade e estou muito feliz.”

Sequências históricas se encontram em Turim

A Juventus chega à quinta rodada defendendo um retrospecto de 100% de aproveitamento contra clubes cipriotas: venceu os sete confrontos anteriores, incluindo quatro partidas contra o Omonia nas temporadas 1977/78 e 1999/00.

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O Omonia de Berg, porém, tem a maior média de idade entre os times titulares desta edição da competição, de 29 anos e 347 dias. O time tentará contar com a experiência de seus veteranos para interromper a invencibilidade europeia de Spalletti.