Woltemade lidera reação da Juventus no Allianz Stadium
O atacante alemão Nick Woltemade teve uma atuação individual excepcional e ajudou a Juventus a empatar por 2 a 2 com o Stade Rennais na terceira rodada da Liga Europa da UEFA. Woltemade deu o passe para Zeki Celik abrir o placar para a Juve aos cinco minutos e cobrou com precisão um pênalti aos 66.
O resultado manteve a invencibilidade da Juventus na fase de liga, após os resultados anteriores contra adversários europeus.
Woltemade foi uma ameaça constante durante toda a partida e quase marcou o gol da vitória no segundo tempo, com duas tentativas pelo alto nos minutos finais.
Atacante pede energia positiva e confiança
Após a partida, Woltemade destacou a importância de deixar para trás os recentes tropeços no futebol nacional e mostrar personalidade na Europa. “Tínhamos que continuar acreditando e lutando”, disse Woltemade à Sky.
“Precisávamos virar a página depois do jogo contra a Lazio e encontrar energia positiva, especialmente hoje.”
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“Fizemos tudo o que podíamos para vencer, mas não deu. Agora temos que seguir em frente... com esse tipo de energia, as coisas vão dar certo”, acrescentou o atacante alemão.
Koopmeiners e Spalletti elogiam reação da equipe
O meio-campista Teun Koopmeiners elogiou o domínio da equipe no segundo tempo e afirmou que a Juventus merecia os três pontos. “A maneira como reagimos no segundo tempo foi importante... Acho que merecíamos vencer no segundo tempo”, afirmou Koopmeiners.
O técnico Luciano Spalletti também elogiou Woltemade e seus companheiros por não se deixarem abater depois de ficarem atrás no placar.
“Aqueles momentos poderiam ter nos derrubado, mas os jogadores continuaram jogando, tomando decisões e buscando uma solução”, observou Spalletti.
Juventus mira avanço na Europa
Com Woltemade no centro do ataque, o gigante de Turim segue bem posicionado na classificação da Liga Europa.
A equipe de Spalletti buscará manter a invencibilidade na competição europeia quando enfrentar o AZ Alkmaar em sua próxima partida do grupo.
Agora, a Juventus volta suas atenções ao futebol nacional antes de viajar para a Holanda em novembro.