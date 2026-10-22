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O atacante da Juventus Nick Woltemade foi fundamental para arrancar um empate por 2 a 2 com o Stade Rennais pela Liga Europa: deu uma assistência e depois marcou de pênalti. O alemão pediu aos companheiros de equipe que mantivessem a energia positiva após uma semana exigente.

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Woltemade lidera reação da Juventus no Allianz Stadium

O atacante alemão Nick Woltemade teve uma atuação individual excepcional e ajudou a Juventus a empatar por 2 a 2 com o Stade Rennais na terceira rodada da Liga Europa da UEFA. Woltemade deu o passe para Zeki Celik abrir o placar para a Juve aos cinco minutos e cobrou com precisão um pênalti aos 66.

O resultado manteve a invencibilidade da Juventus na fase de liga, após os resultados anteriores contra adversários europeus.

Woltemade foi uma ameaça constante durante toda a partida e quase marcou o gol da vitória no segundo tempo, com duas tentativas pelo alto nos minutos finais.

Atacante pede energia positiva e confiança

Após a partida, Woltemade destacou a importância de deixar para trás os recentes tropeços no futebol nacional e mostrar personalidade na Europa. “Tínhamos que continuar acreditando e lutando”, disse Woltemade à Sky.

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“Precisávamos virar a página depois do jogo contra a Lazio e encontrar energia positiva, especialmente hoje.”

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“Fizemos tudo o que podíamos para vencer, mas não deu. Agora temos que seguir em frente... com esse tipo de energia, as coisas vão dar certo”, acrescentou o atacante alemão.

Koopmeiners e Spalletti elogiam reação da equipe

O meio-campista Teun Koopmeiners elogiou o domínio da equipe no segundo tempo e afirmou que a Juventus merecia os três pontos. “A maneira como reagimos no segundo tempo foi importante... Acho que merecíamos vencer no segundo tempo”, afirmou Koopmeiners.

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O técnico Luciano Spalletti também elogiou Woltemade e seus companheiros por não se deixarem abater depois de ficarem atrás no placar.

“Aqueles momentos poderiam ter nos derrubado, mas os jogadores continuaram jogando, tomando decisões e buscando uma solução”, observou Spalletti.

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Juventus mira avanço na Europa

Com Woltemade no centro do ataque, o gigante de Turim segue bem posicionado na classificação da Liga Europa.

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