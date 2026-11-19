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O Profeta Hernanes acredita que a Lazio pode conquistar o título italiano.

O ex-meio-campista brasileiro declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "O time de Gattuso é como um Grignolino, um vinho tinto que produzo nas colinas de Asti e de Monferrato, no Piemonte. Quando você o bebe, dá vontade de sorrir, e é o que acontece comigo toda vez que vejo esta Lazio na liderança, com todo o mérito. Surpreendeu até a mim, eu não esperava, mas surgiu uma bela magia".

"Pode conquistar o título italiano, por que não? Lembrei do Leicester de Ranieri: ninguém acreditava, mas o time ganhou o título e se tornou a Cinderela da Premier League. Eu diria que a Lazio tem 15% de chance de levar o campeonato, embora a Inter continue sendo o time mais forte".

"Não gosto de falar de torcida. É claro que tenho carinho pela Lazio, assim como pela Inter, pela Juventus e pelos outros clubes em que joguei. Minha felicidade ao vê-la lá em cima vem do fato de que quando cheguei, disse a todos que meu objetivo era conquistar o título italiano em Roma. Disseram que eu era louco: 'Aqui lutamos para ir à Europa, nunca vamos ganhar', diziam. Sempre combati essa mentalidade, sonhava em vencer e disputar o título italiano. Vê-la lá em cima me emociona".

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"Esta Lazio se parece com seu treinador, é como se houvesse 11 Gattusos em campo. Rino conseguiu transmitir a vontade de morder cada tornozelo, disputar cada bola e dar tudo de si, sem nunca se poupar. Vejo a fome dele, a vontade dele. Uma vez, quando joguei contra ele, eu protegia a bola perto da bandeirinha de escanteio, percebi pelo canto do olho que ele vinha correndo a toda velocidade na minha direção e o driblei com um toque sutil. Sempre o admirei porque jogava com honestidade, respeitando os outros e também sua função. Como treinador, conseguiu transmitir aos jogadores seu jeito de ser".

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"Em campo, o líder é Zaccagni. Estudei os números dele dias atrás: ninguém cria mais chances do que ele".

"Frattesi reflete o futebol de Gattuso mais do que todos os outros. Quando eu jogava, detestava quem se dedicava só 70%. Davide, como todos os outros, vive a 100%. Na arrancada que fez contra o Napoli, antes do gol, está tudo o que é necessário para sonhar com o título italiano".

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"Dei o apelido de Profeta a Taylor? Ele demonstrou inteligência tática e faro de gol. No meio-campo, neste momento, é um dos líderes técnicos e ainda tem um ótimo pé".

"Nuno Tavares é um craque, a lesão dele foi um duro golpe. Ele pode jogar em qualquer lugar da Europa, tem atributos físicos indispensáveis para o futebol de hoje e, pelo estilo de jogo que tem, é insubstituível".

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"Os torcedores vão voltar ao estádio? Não acredito, um pouco por superstição e um pouco porque, por enquanto, ainda não se dão bem com o presidente Lotito. Espero que tudo se resolva. A Lazio merece um estádio cheio".