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Heracles Almelo consolida a liderança com vitória sem dificuldades: mais dois gols de Jean-Paul N’djoli

MVV Maastricht x Heracles
MVV Maastricht
Heracles
Eerste Divisie

O Heracles Almelo ampliou sua vantagem na liderança da Keuken Kampioen Divisie. A equipe do técnico Vincent Heilmann venceu o MVV Maastricht por 1-5 fora de casa neste domingo. A vantagem sobre Almere City, VVV-Venlo e FC Emmen agora é de seis pontos. 

A partida parecia que seria difícil para o líder quando Sil van der Wegen abriu o placar após meia hora. Depois de um belo corta-luz de Mika Luijendijk, o ala direito finalizou com firmeza: 1-0. 

O Heracles, porém, conseguiu virar o jogo rapidamente. Primeiro, Maurice Wrusch aproveitou uma saída de bola ruim do MVV. Um minuto depois, Chafik Abbas completou uma bela jogada para fazer 1-2. 

Abass mostrou no segundo tempo que estava bem na partida. O atacante deu as assistências para o gol de Manny, que fez 1-3, e para o de Jean-Paul N'djoli, que mandou a bola para a rede por trás da perna de apoio e marcou o 1-4. 

No fim, foi uma noite relativamente tranquila para o Heracles, que teve chances suficientes para ampliar ainda mais a vantagem. Uma delas entrou: N’djoli fechou o placar em 1-5. Assim, a equipe de Almelo segue confiante para Breda, onde enfrentará o NAC na próxima semana.

Próximas partidas
BOS

BOS

Eerste Divisie

23 de out. de 2026

MAA

MAA

NAC

NAC

Eerste Divisie

23 de out. de 2026

HER

HER

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