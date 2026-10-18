O Heracles Almelo ampliou sua vantagem na liderança da Keuken Kampioen Divisie. A equipe do técnico Vincent Heilmann venceu o MVV Maastricht por 1-5 fora de casa neste domingo. A vantagem sobre Almere City, VVV-Venlo e FC Emmen agora é de seis pontos.
A partida parecia que seria difícil para o líder quando Sil van der Wegen abriu o placar após meia hora. Depois de um belo corta-luz de Mika Luijendijk, o ala direito finalizou com firmeza: 1-0.
O Heracles, porém, conseguiu virar o jogo rapidamente. Primeiro, Maurice Wrusch aproveitou uma saída de bola ruim do MVV. Um minuto depois, Chafik Abbas completou uma bela jogada para fazer 1-2.
Abass mostrou no segundo tempo que estava bem na partida. O atacante deu as assistências para o gol de Manny, que fez 1-3, e para o de Jean-Paul N'djoli, que mandou a bola para a rede por trás da perna de apoio e marcou o 1-4.
No fim, foi uma noite relativamente tranquila para o Heracles, que teve chances suficientes para ampliar ainda mais a vantagem. Uma delas entrou: N’djoli fechou o placar em 1-5. Assim, a equipe de Almelo segue confiante para Breda, onde enfrentará o NAC na próxima semana.