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O lendário francês Thierry Henry se mostrou impressionado com o nível apresentado pelo Real Madrid sob o comando do técnico José Mourinho, após a vitória emocionante sobre o PSV na Champions League, e afirmou que o time merengue tem os atributos que o colocam entre os principais candidatos ao título continental nesta temporada.

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O Real Madrid conseguiu virar o placar contra o PSV e aplicou uma vitória contundente por 5 a 1, mantendo a campanha perfeita no torneio europeu com cinco vitórias consecutivas. A sequência fortaleceu a confiança do elenco e impressionou os analistas, sobretudo pela evolução nítida no desempenho dos jogadores nas últimas partidas.

Em participação na rede "CBS Sports", Henry falou sobre a evolução do time merengue e destacou que o futebol apresentado pelo Real Madrid no momento faz dele um forte concorrente ao título da Champions League, diante do crescimento que demonstra de jogo para jogo.

O ex-astro de Arsenal e Barcelona declarou, segundo o site "Foot Mercato": "O Real Madrid fez uma partida fantástica e, com esse nível, está entre os principais candidatos a ganhar a Champions League. Eles estão melhorando muito semana após semana. Está acontecendo algo especial no Real Madrid, cuidado".

Henry não foi o único a elogiar o trabalho de Mourinho no Real Madrid. O inglês Jamie Carragher se juntou a ele e destacou a capacidade do treinador português de recolocar o time no caminho certo depois do período difícil que se seguiu à derrota para o Atlético de Madrid.

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Para Carragher, a vitória sobre o Barcelona no Clássico foi um marco importante na mudança de rumo da equipe, já que Mourinho conseguiu lidar com as críticas e a pressão e devolver o Real Madrid ao seu nível, algo que se refletiu nos resultados na Champions League.

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Thierry Henry exalta a personalidade de Jude Bellingham

Henry também dedicou parte de sua fala a elogiar o astro inglês Jude Bellingham , que teve papel importante na reação do Real Madrid contra o PSV. Sua entrada no segundo tempo ajudou a mudar a cara do time e contribuiu para a virada no placar e a vitória.

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O astro francês se mostrou impressionado com as qualidades técnicas e a personalidade do meio-campista inglês. Para ele, vestir a camisa 5 (o número de Zidane) no Real Madrid representa uma grande responsabilidade, mas Bellingham soube lidar com essa pressão e se impôs com seu desempenho e sua personalidade em campo.

Ao defender Bellingham das críticas que recebeu na Inglaterra, Henry afirmou: "Bellingham é um jogador incrível na forma como joga. Vestir a camisa 5 no Real Madrid não é nada fácil, mas ele faz parecer que é. A personalidade dele é fantástica".

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E completou: "Não acredito que as pessoas duvidaram dele no próprio país, mas ele respondeu aos críticos com o que está fazendo agora, e respondeu a eles na Copa do Mundo. Ele sempre responde com sua postura e seu desempenho".

Os elogios de Henry refletem o tamanho do prestígio de Bellingham, sobretudo porque o jogador inglês se tornou uma das peças que mais chamam atenção no Real Madrid, depois de provar sua capacidade de suportar a pressão e de contribuir nos momentos decisivos, mostrando que as críticas que recebeu não afetaram sua presença em campo.