Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Lamine Yamal, astro do Barcelona, roubou a cena na vitória de sua equipe fora de casa diante do Galatasaray (4-1), nesta terça-feira, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Apesar de não ter marcado na goleada, Yamal deu duas assistências em 3 minutos no início do segundo tempo, demonstrando seu enorme potencial e suas capacidades excepcionais.

A atuação de Yamal na partida contra o Galatasaray despertou a admiração da lenda francesa Thierry Henry, que elogiou o jovem astro espanhol, segundo o jornal catalão "Sport".

Henry disse, dirigindo-se a Yamal pela rede "CBS": "Parabéns novamente por tudo o que você está conquistando. O que você faz é incrível e, sinceramente, não sei o que mais eu poderia dizer", antes de perguntar a ele como executou o drible de rabona, com o qual conseguiu criar espaço para si mesmo e superar o zagueiro do Galatasaray na jogada do terceiro gol, marcado por Anthony Gordon.









Publicidade Publicidade

O elogio de Henry não se limitou à beleza do lance, mas se estendeu à maneira como Yamal leu os movimentos do adversário e escolheu a solução adequada para superá-lo, o que abriu caminho para que o astro espanhol explicasse a ideia que o levou a tentar esse movimento.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Liga dos Campeões Feyenoord x Como Max

LASK x Liverpool Max

Slovan Bratislava x Stuttgart Max

Manchester City x PSG Max

Shakhtar Donetsk x AEK Athens Max

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund Max

Roma x Real Madrid Max

Bétis x Porto Max

Aston Villa x Fenerbahçe Max

















Por sua vez, Yamal explicou seu raciocínio: "Percebi nos últimos tempos que os zagueiros tendem a se jogar no chão sempre que chego à linha de fundo, o que me fez pensar em usar um drible diferente para superar esse tipo de defesa".

O astro espanhol apontou que considerou o momento adequado para testar o movimento, que gostou da ideia e, o mais importante, que ela realmente funcionou, afirmando que sempre tenta recorrer aos dribles e aos movimentos de finta para criar espaços e superar os zagueiros.

Publicidade

Sobre a capacidade do Barcelona de conquistar a tríplice coroa na temporada atual, formada pelo Campeonato Espanhol, pela Copa do Rei e pela Liga dos Campeões, Yamal não hesitou em expressar sua confiança nas ambições de sua equipe.

Yamal disse: "Com certeza, é isso que sempre buscamos. Somos o Barcelona e, para mim, somos o melhor time do mundo".

Publicidade

A conversa teve um momento divertido quando Micah Richards, ex-jogador do Manchester City, pediu a Kate, apresentadora do estúdio, que avisasse a Yamal que ele viria na próxima semana para vê-lo e que assistiria à partida com ele, o que levou o astro espanhol a perguntar se ele se referia ao clássico contra o Real Madrid.

Mas Richards esclareceu que se referia ao jogo entre Barcelona e Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, pela Liga dos Campeões, e Yamal respondeu com um sorriso: "Está bem, até mais, meu amigo".

Publicidade

Em outra entrevista na zona mista depois da partida, Yamal falou sobre seu drible na jogada do terceiro gol: "Como descrever aquele drible? Não sei. Diria que foi algo parecido com um drible de rabona. O importante é que ele possibilitou o passe decisivo para Gordon; foi eficaz. Sabíamos que era um estádio muito difícil, um dos mais difíceis para se jogar. Falávamos sobre isso no vestiário, sobre a pressão deles e os gritos. Estamos muito felizes com esta vitória. Eles são um time de altíssimo nível".



