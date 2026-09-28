Henry esclarece a verdade sobre suas declarações contra o Manchester City

Após ser condenado por 114 infrações financeiras de um total de 115 violações às regras do fair play financeiro da Premier League, o Manchester City aguarda sua punição, segundo diversos relatos da imprensa.

Na Inglaterra, circularam declarações atribuídas ao francês Thierry Henry, lenda do Arsenal, sobre o assunto, nas quais o ex-atacante da seleção francesa teria pedido a imposição de punições severas ao City.

Em uma publicação em sua conta no Instagram, o ex-jogador do Arsenal negou veementemente ter feito tais declarações, afirmando: "Notícias falsas. Não falei com ninguém do Manchester City. Parem de inventar histórias".

Alguns relatos da imprensa esclareceram que o Manchester City pode ser punido por essas infrações com qualquer coisa, desde uma multa pesada, até a perda de pontos, a retirada de títulos daquele período e, no limite, o rebaixamento.

Espera-se que o clube recorra da decisão, enquanto a punição final ainda não foi definida.



