Henry: "Dói ver a Juventus na situação em que está agora"

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Thierry Henry relembra sua breve passagem pela Juventus e fala sobre o momento atual do clube.

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O ex-astro da seleção francesa e do Arsenal, hoje comentarista, relembra sua breve passagem pela Juventus na segunda metade da temporada 1998-99, durante o podcast Kampo: "Eu usava a camisa 6? E o que você queria que eu fizesse? Era a metade de 12, por isso! No fim das contas, combinava comigo, porque eu jogava como ala por toda a lateral. Foi lá que comecei a perder o cabelo, aliás! Minha passagem pela Juventus foi um fracasso? Não, de jeito nenhum, não diria isso nem por um momento! Como costumo dizer, seja qual for a forma de ver as coisas, a gente aprende".

E continua: "Quando cheguei, estavam lá Tacchinardi, Iuliano, Peruzzi, Di Livio, Conte, Ciro Ferrara, Pessotto, Birindelli. Aqueles caras... eu gostava muito da Juventus, de verdade — diz a tradução reproduzida pelo Tuttosport. Conhecia Zizou, Edgar Davids e Fonseca. Alex, quando cheguei, tinha sofrido uma ruptura do ligamento cruzado. E depois tinha Inzaghi...".

Por fim, sobre o momento atual da Juventus: "Dói ver a Juve na situação em que está agora, mas é um clube extraordinário".