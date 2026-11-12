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Thierry Henry 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Henry: "Dói ver a Juventus na situação em que está agora"

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Thierry Henry relembra sua breve passagem pela Juventus e fala sobre o momento atual do clube.

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O ex-astro da seleção francesa e do Arsenal, hoje comentarista, relembra sua breve passagem pela Juventus na segunda metade da temporada 1998-99, durante o podcast Kampo: "Eu usava a camisa 6? E o que você queria que eu fizesse? Era a metade de 12, por isso! No fim das contas, combinava comigo, porque eu jogava como ala por toda a lateral. Foi lá que comecei a perder o cabelo, aliás! Minha passagem pela Juventus foi um fracasso? Não, de jeito nenhum, não diria isso nem por um momento! Como costumo dizer, seja qual for a forma de ver as coisas, a gente aprende".

E continua: "Quando cheguei, estavam lá Tacchinardi, Iuliano, Peruzzi, Di Livio, Conte, Ciro Ferrara, Pessotto, Birindelli. Aqueles caras... eu gostava muito da Juventus, de verdade — diz a tradução reproduzida pelo Tuttosport. Conhecia Zizou, Edgar Davids e Fonseca. Alex, quando cheguei, tinha sofrido uma ruptura do ligamento cruzado. E depois tinha Inzaghi...".

Por fim, sobre o momento atual da Juventus: "Dói ver a Juve na situação em que está agora, mas é um clube extraordinário".

Written byGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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