Henry critica duramente a França: a Espanha jogou como se o adversário não existisse!

O lendário jogador de futebol francês Thierry Henry afirmou que a seleção da Espanha mereceu a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026 após sua clara superioridade sobre a França, com o placar de 2 a 0, elogiando o desempenho coletivo da “La Roja” na partida das semifinais e considerando que a seleção espanhola provou mais uma vez por que conquistou o título da Eurocopa.

Henry disse, durante sua análise da partida pela rede americana Fox Sports: “Os espanhóis impuseram seu domínio sobre a bola durante toda a partida e mostraram por que são campeões da Europa. Foram claramente superiores, e a melhor equipe é aquela que venceu”.

E acrescentou: “Se você não estiver concentrado desde o primeiro minuto contra a Espanha, vai pagar o preço. É a pior seleção contra a qual se pode ficar atrás no placar, porque a virada contra ela é extremamente difícil. A França precisa analisar o que aconteceu, aprender com essa experiência e voltar mais forte se quiser superar seu novo adversário”.

Domínio espanhol contínuo

O ex-jogador francês destacou que a superioridade do futebol espanhol não se limita mais à seleção principal, mas se tornou uma tendência constante em todos os níveis.

Ele explicou: “Veja o futebol feminino, as seleções de base e as Olimpíadas... Perdi para eles em 2024, e eles continuam marcando presença em todas as competições. Possuem uma identidade clara e uma filosofia consistente, pois todas as seleções jogam da mesma maneira, independentemente da faixa etária”.

E continuou: “O técnico sabe exatamente como aplicar esse estilo, o que fica bem claro dentro de campo. É um sistema coletivo que também conta com jogadores de alta qualidade”.

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“Se a Espanha tiver a posse de bola, ela não vai devolvê-la para você”

Henry destacou o estilo de posse de bola espanhol, considerando-o a arma mais importante que faz a diferença.

Ele disse: “Quando a Espanha tem a posse de bola, ela não a devolve para você, mas sim o obriga a correr atrás dela. É preciso elogiar o sistema que eles construíram, pois a Espanha nem sempre vencia dessa maneira, mas hoje conquista vitórias em todas as categorias e níveis”.

O segundo gol resume a filosofia da escola espanhola

Henry também citou o segundo gol marcado por Pedro Porro após uma longa sequência de passes, considerando que ele reflete a filosofia do futebol espanhol em seus mínimos detalhes.

Ele explicou: “Vivi isso como jogador contra a Espanha, como técnico contra ela e até mesmo durante minhas passagens pelo Barcelona. Todos conhecem seus movimentos, e é a bola que se move, enquanto os jogadores mantêm suas posições e cada um confia nos companheiros”.

E acrescentou: “Os espanhóis ampliam constantemente o campo para atrair o adversário e criar espaços; depois, movimentam a bola como se o adversário não existisse. Seja jogando Alex Baena ou Nico Williams, cada jogador sabe exatamente o que se espera dele, pois aprendem esse estilo desde os nove anos. Seja em sua primeira ou terceira partida pela seleção, ele entra em campo sabendo como jogar, pois todos pertencem à mesma escola”.