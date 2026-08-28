O FC Volendam atropelou na noite de sexta-feira na Keuken Kampioen Divisie. Het Andere Oranje foi amplamente superior ao FC Dordrecht ao vencer por 6 a 1, muito por conta dos quatro gols de Henk Veerman. Em especial, seu toque de calcanhar foi daqueles para emoldurar. O MVV Maastricht, após a vitória por 2 a 1 sobre o Jong AZ, segue com 100% de aproveitamento na segunda divisão da Holanda.
FC Volendam 6 x 1 FC Dordrecht
Volendam x Dordrecht se transformaria no verdadeiro show de Henk Veerman. O centroavante grandalhão marcou dois gols em apenas quinze minutos e comandou assim a vantagem de 3 a 1 no intervalo. Logo após o reinício, Veerman completou seu hat-trick ao marcar sem olhar, com um toque de calcanhar para trás.
O pênalti perdido por Precious Ugwu depois de uma hora de jogo não teve consequências para o Volendam, que chegou ao 5 a 1 quinze minutos antes do fim novamente com Veerman. O superartilheiro completou na primeira trave após passe de Nick Doodeman, que já havia dado a assistência para o 3 a 1 de Reuven Niemeijer. Menos de um minuto depois, Doodeman também fez o 6 a 1 com um chute rasteiro no canto oposto.
RKC Waalwijk 2 x 2 Jong PSV
O RKC seguia sem vencer após três partidas e esperava mudar isso diante da equipe sub-23 do PSV. O time da casa começou muito bem e abriu cedo 2 a 0 com dois gols de Keyan Varela.
No entanto, o RKC acabou deixando escapar. Souleymane Sidibé descontou após pouco menos de meia hora, e praticamente logo depois do intervalo Austyn Jones protagonizou uma pintura, com uma bela cavadinha sobre o ex-goleiro do PSV Niek Schiks, que nada pôde fazer: 2 a 2.
FC Den Bosch 1 x 4 Vitesse
Logo no início da partida, o FC Den Bosch parecia estar prestes a sair na frente. O goleiro do Vitesse, Connor van den Berg, cometeu uma falta boba, mas defendeu o pênalti cobrado por Kevin Monzialo, corrigindo assim seu erro.
O mesmo Van den Berg deu a assistência para o 0 a 1 aos 28 minutos. Ele lançou a bola longa para Naoufal Bannis, que deixou Van Heertum completamente desnorteado e depois finalizou no canto curto.
Dez minutos antes do intervalo, os visitantes de Arnhem abriram 0 a 2. Desta vez, Bannis foi o garçom, depois de dominar a bola no ar de forma brilhante. O gol foi marcado por Filipe de Ferreira.
Na sequência, Bannis voltou a ser o responsável pelo 0 a 3. Ele empurrou para as redes de perto. No fim, ainda virou 0 a 4, porque o goleiro do Den Bosch, Pepijn van de Merbel, calculou totalmente mal um cruzamento de Solomon Bonnah e deixou a bola passar por suas mãos. Lorenzo Hoffman salvou a honra do Den Bosch dez minutos antes do fim: 1 a 4.
Roda JC Kerkrade 2 x 2 NAC Breda
Roda x NAC já prometia antes da bola rolar ser um jogo divertido, e as equipes não decepcionaram. Na partida cheia de chances, houve dois gols antes do intervalo, com Marco Tol marcando pelo Roda e Moussa Soumano pelo NAC.
O Roda parecia que levaria a melhor com um pênalti convertido por Anthony van den Hurk, mas nada disso se confirmou. Paul Gladon garantiu um ponto para os visitantes de Breda dez minutos antes do fim.
Jong Ajax 3 x 2 Helmond Sport
Em onze minutos, o Jong Ajax abriu o placar no De Toekomst. Um chute de Pharell Nash de cerca de 25 metros entrou de repente: 1 a 0. Pouquíssimos minutos depois, os jovens de Amsterdã fizeram 2 a 0, com uma boa finalização de Emre Ünüvar.
A vantagem de dois gols não durou muito. Antes dos vinte minutos, já estava 2 a 1 novamente. Brian Koglin cabeceou para as redes após cobrança de escanteio. Depois do intervalo, Sem Dekkers fez o 2 a 2.
O reforço do Ajax Diego Pugno acabou sendo decisivo para que o Ajax ainda conseguisse vencer a partida. O italiano, que já havia dado duas assistências neste duelo, completou um cruzamento por trás da perna de apoio: 3 a 2.
Jong AZ 1 x 2 MVV Maastricht
O MVV havia começado muito bem a temporada, com três vitórias em três jogos, e também somaria três pontos na partida fora de casa contra o Jong AZ. Olivier Dumont abriu o placar no primeiro tempo e, depois do intervalo, Noa El Hamdaoui balançou as redes. Apesar de um fim de jogo emocionante após o gol de Julian Oerip, que diminuiu a diferença, De Sterrendragers levou a melhor.