Hendriks tem uma mensagem clara para Van Gelder após o ataque

Hélène Hendriks reagiu na sexta-feira, no programa “Vandaag Inside”, às palavras duras que Jack van Gelder dirigiu a ela. A apresentadora e repórter não tem intenção de vê-lo ou falar com ele por enquanto, segundo parece ter deixado bem claro.

“Van Gelder saiu de forma bastante abrupta do programa ‘De Oranjezondag’ este ano, depois que as conversas sobre uma permanência mais longa não deram em nada. Na quinta-feira, o apresentador contou sua versão sobre o fracasso da continuação da parceria, na qual também se mostrou crítico em relação a Hendriks. “Vou ser bem sincero: estou decepcionado com ela. Quase não tive mais notícias dela. Acho isso bem difícil”, disse Van Gelder.

Hendriks enfatizou ao De Telegraaf que ainda tentou entrar em contato com Van Gelder no final de abril. O apresentador de Amsterdã disse que só percebeu mais tarde que ela havia ligado para ele em 29 de abril, quando ele não estava disponível naquele momento.

“Às vezes a gente leva uma bronca no mundo da mídia, estamos acostumados com isso”, reage Hendriks no Vandaag Inside. “Se for justificada, a gente tem que simplesmente ficar calado. Mas essa bronca foi bastante injustificada e achei bem chata. Mas não estou com muita vontade de reagir a isso de novo.”

Na opinião de Hendriks, Van Gelder esquece “um detalhe importante”. “Sempre disse que gostaríamos de tê-lo conosco no verão, durante a Copa do Mundo. Mas foi ele mesmo quem fechou a porta. Não há problema nisso, mas se você mudar de ideia dois dias depois, não posso mover céus e terra pela quarta vez na redação da Talpa para conseguir trazê-lo de volta. A certa altura, também tenho que pensar na minha credibilidade.”

O apresentador Thomas van Groningen, que está substituindo Wilfred Genee esta semana, conclui que Hendriks foi “jogado aos leões” por Van Gelder. “Pode-se dizer que sim”, responde a apresentadora com diplomacia. Johan Derksen acrescenta que não há nada de errado com Hendriks nessa questão.

Van Gelder tentou ligar para Hendriks várias vezes na sexta-feira. “Mas eu não atendi. Jack gostaria de almoçar e tomar um café comigo. Isso com certeza vai rolar, mas não esta semana.”