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Hedwiges Maduro criticou a intervenção do VAR no primeiro tempo do duelo entre NEC e PSV pela Eredivisie. A equipe de Eindhoven teve um pênalti marcado após a bola tocar no braço de Deveron Fonville, e Ivan Perisic converteu a cobrança. Para Maduro, o árbitro de vídeo não deveria ter interferido no lance, como afirmou no intervalo à ESPN.

O PSV foi para o intervalo no Goffertstadion com uma confortável vantagem de 3 a 0. Filip Kostic abriu o placar aos 14 minutos, em uma bela jogada, e Perisic ampliou a vantagem dez minutos depois, de pênalti.

O gol do croata foi precedido por um lance discutível. Um cruzamento de Ruben van Bommel atingiu o braço de Fonville. O árbitro Jeroen Manschot foi então chamado pelo VAR para rever o lance no monitor e marcou o pênalti.

No intervalo, o apresentador Milan van Dongen perguntou a Maduro se o VAR deveria ter interferido. "Não, na verdade, não. Acho que o VAR deveria ter ficado fora disso, porque, no fim das contas, a bola toca no braço, mas também acho que ele tenta recolher o braço junto ao corpo."

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"A bola atinge a parte inferior do cotovelo dele. Todo mundo pode dizer que houve toque de mão, dá para ver isso. Mas acho que também é preciso olhar para a direção da bola", prosseguiu o comentarista.

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Maduro reconhece que, pelas regras, a direção da bola não é decisiva para avaliar um toque de mão. "Sei que essa não é a regra, mas a bola não vai na direção do gol e não há ninguém atrás dele."

Van Dongen observou que o importante é saber se Fonville aumenta o volume do corpo de maneira antinatural e se move deliberadamente o braço em direção à bola. "Ele tenta justamente recolher o braço junto ao corpo", respondeu Maduro. "Então, tenho certa dificuldade em aceitar a decisão. Acho uma punição muito severa."

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Ao mesmo tempo, o ex-meio-campista entende por que Manschot decidiu marcar o pênalti após rever as imagens. "Também entendo que, quando um árbitro é chamado para ir ao monitor, ele precisa aplicar as regras. Nesse caso, pode marcar o pênalti, mas acho que o VAR deveria ter ficado fora disso."

Maduro ressaltou que o NEC quase não teria sido prejudicado se Fonville não tivesse tocado na bola com o braço. "Se a bola passasse, não haveria ninguém atrás dele. Não há nenhum jogador do PSV que pudesse empurrá-la para o gol, e a bola também não vai na direção do gol."