Hazard espera oferta de R$ 480 milhões do Real Madrid

Craque belga disse que já tem sua decisão tomada, mas ainda não informou se fica ou sai do Chelsea

Eden Hazard é um dos nomes mais comentados nos últimos dias. Isso porque, em recente entrevista, ele afirmou que a decisão sobre seu futuro já foi tomada. Ainda sem revelar o que escolheu, o atacante espera uma oferta de 100 milhões de libras (cerca de R$ 480 milhões) do Real Madrid para tirá-lo do Chelsea.

Conforme apurado pela Goal Inglaterra, o jogador está otimista com a negociação. Ele chegaria para ser a grande estrela do ataque do clube após a saída de Cristiano Ronaldo. Com Gareth Bale encontrando dificuldades devido os muitos problemas com lesões e com Vinícius Júnior ainda se firmando e se adaptando à nova realidade, Hazard pode ser o jogador consolidado que os Blancos esperam.

Ele ficou com o prêmio de segundo melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia. No torneio, ele foi fundamental para a histórica campanha da Bélgica que terminou em terceiro lugar ao vencer a Inglaterra no penúltimo jogo do certame. Além disso, sua carreira já conhecida no Chelsea o credencia para ser um dos grandes jogadores da Europa.

O Real Madrid, por outro lado, ainda não tem clareza se investirá no jogador. Até porque, por mais que Hazard tenha falado que é um "sonho" jogar no Real, ele também indicou que está feliz no Stamford Bridge e pode não fazer grande questão de uma mudança.

Hazard está com 28 anos e já está entrando na fase que altos valores dificilmente são pagos por jogadores de idade similar ou acima. Para poder contar com Hazard, o Real provavelmente teria que vender Isco Alarcón, que não vem na sua melhor fase, mas ainda é visto como um jogador de muito potencial no Santiago Bernabéu.