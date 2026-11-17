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Atacante marcou três vezes na vitória por 7 a 0, admitiu que gostaria de permanecer mais tempo em campo e destacou a diferença técnica entre as seleções

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Vini Jr. encerrou a temporada da seleção brasileira com uma atuação especial. Autor de três gols na goleada por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), o atacante do Real Madrid comemorou seu primeiro hat-trick com a camisa do Brasil e avaliou o desempenho da equipe. Apesar de reconhecer a grande diferença técnica entre os times, o camisa 7 destacou a concentração dos jogadores e afirmou que a seleção poderia ter construído um placar ainda mais elástico.

Em entrevista após a partida, Vini Jr. não escondeu que o adversário estava em um nível inferior ao da equipe brasileira, mas ressaltou a importância de encarar o compromisso com seriedade. Para o atacante, o Brasil conseguiu transformar a superioridade em campo em uma vitória expressiva.

"Primeira vez (que fez três gols), que seja a primeira de muitas. Entramos concentrados, sabíamos que seria um adversário com um nível muito abaixo, mas tínhamos que fazer o jogo ser fácil. Poderia ter feito mais, mas feliz pela vitória. Voltar para os clubes. Março temos que voltar 100%", afirmou.

O brasileiro também explicou a reação ao ser substituído no início do segundo tempo, quando deu lugar a Allan. As imagens da partida mostraram o atacante aparentemente insatisfeito com a decisão da comissão técnica, e o próprio jogador confirmou que esperava permanecer mais alguns minutos em campo.

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"Tinha combinado que jogaria 15 ou 20 minutos mais, mas sempre quero fazer mais gols, mas entendi que mais gente precisava jogar, o Allan tinha que participar. Esse período é de preparação para serem testados, e o Mister fez isso, jogou todo mundo. Agora temos que fechar o elenco porque as Eliminatórias estão próximas", explicou.

Com o encerramento dos compromissos de 2026, Ancelotti só voltará a reunir o grupo em março do próximo ano, durante a próxima Data Fifa. Até lá, a comissão técnica terá alguns meses para avaliar os jogadores observados nos amistosos e avançar na definição do elenco para os próximos desafios.

Os adversários do Brasil para a próxima janela ainda não foram confirmados. A intenção da CBF é enfrentar ao menos uma seleção europeia, mas as negociações seguem em aberto. A partir de março, a preparação da equipe entrará em uma etapa mais importante, com menos espaço para testes e maior foco na consolidação do grupo.