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O Inter deixou escapar pontos importantes na disputa pelo título italiano na noite de domingo. Graças a um hat-trick de Francesco Pio Esposito, o time do técnico Christian Chivu parecia ter feito o suficiente para vencer a Atalanta, mas não foi o que aconteceu. A equipe de Bérgamo reagiu mais de uma vez e arrancou um empate espetacular na reta final: 4 a 4. I Nerazzurri agora estão em terceiro, um ponto atrás da Roma e três atrás da líder Lazio. Apesar do empate, a Atalanta segue em um decepcionante 12º lugar.

O Inter abriu o placar pouco depois dos 15 minutos. Uma saída de bola ruim deu a posse ao time visitante, e Esposito finalizou de direita no canto oposto: 0 a 1.

O Inter manteve a pressão e ampliou a vantagem após meia hora de jogo. Federico Dimarco levantou a bola na área em uma cobrança de escanteio e encontrou Esposito, que cabeceou para o gol sem dificuldade: 0 a 2.

Pouco antes do escanteio cobrado por Dimarco, Hakan Çalhanoglu demonstrou sentir uma lesão muscular. O meio-campista turco não conseguiu continuar e foi substituído por Petar Susic.

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Outro revés para o Inter veio logo depois. Dois minutos após a entrada de Susic, Eljif Elmas recolocou a Atalanta no jogo. O norte-macedônio marcou após passe de Nicola Zalewski.

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Apesar de sofrer o gol, o Inter continuou dominando em Bérgamo. Por isso, não foi grande surpresa quando Esposito completou seu hat-trick no segundo tempo. O italiano recebeu um passe em profundidade de Marcus Thuram e bateu forte para marcar.

Mas a partida ainda não estava decidida. Charles De Ketelaere entrou em ação e, a 20 minutos do fim, fez o 2 a 3 com uma finalização forte, no alto.

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A tensão parecia diminuir novamente quando o Inter teve um pênalti e Susic converteu a cobrança. Mas De Ketelaere tinha outros planos e voltou a marcar com um belo chute de esquerda.

Seguiu-se uma reta final eletrizante, com uma defesa crucial de Josep Martínez em uma bomba de Mario Pasalic e vários lances tumultuados diante do gol. Em um deles, De Ketelaere cabeceou a bola no braço estendido de Alessandro Bastoni. Franck Kessié manteve a calma e marcou o gol que garantiu à La Dea um empate memorável: 4 a 4.